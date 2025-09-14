LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los autores de la muestra en el espacio Fundación Caja Rioja Haro. FCR
Haro

La exposición fotográfica 'Diversidad' llega a Haro

El Centro Fundación Caja Rioja jarrero acoge la muestra compuesta por obras de diferentes fotógrafos del colectivo Symart

María Caro

María Caro

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:27

La exposición fotográfica 'Diversidad', del colectivo Symart, ya se encuentra en el Centro Fundación Caja Rioja Haro. Symart es un proyecto de ámbito fotográfico que ya cuenta con quince años de andadura. Sus impulsores afirman que su principal objetivo es la fotografía en general y, más concretamente, «el magnífico trabajo fotográfico que realizan miles de fotógrafos y fotógrafas cuyas obras difícilmente se apreciarán fuera del ámbito de las redes sociales, aunque su calidad y creatividad en nada tienen que envidiar al trabajo realizado por fotógrafos consagrados y profesionales».

De esta forma, con el objetivo de dar a conocer a estos fotógrafos y su obra nació 'Symart Magazine', una publicación digital de periodicidad cuatrimestral, que dedica sus más de 150 páginas a mostrar al mundo esas imágenes y a sus autores.

'Diversidad' es el concepto que define esta muestra fotográfica. Cada obra corresponde a un miembro o fotógrafo del equipo de esta prestigiosa revista que desde hace quince años ha hecho de la fotografía su razón de ser. Una exposición heterogénea cuyo único denominador común es la calidad fotográfica.

Cada obra corresponde a un miembro del equipo de la revista que, desde hace quince años, ha hecho de la fotografía su razón de ser

La muestra puede visitarse hasta el 27 de septiembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

