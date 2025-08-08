LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

HARO

La escuela de música abre preinscripciones

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:03

L. L. La escuela de música de Haro abre hoy su periodo de preinscripción, que concluirá el día 19. Entre los instrumentos que se imparten están: flauta travesera, oboe, fagot, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, bombardino, tuba, percusión, guitarra y piano. La instancia se puede entregar en el correo bibliotecapublica@haro.org o en el centro municipal de Cultura.

