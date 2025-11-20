Eduardo Chávarri ofrecerá un Taller de Apreciación Musical en el Lucrecia Arana

María Caro Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:37 Comenta Compartir

El Conservatorio Lucrecia Arana de Haro acogerá mañana viernes 21, a las 18.00 horas, un Taller de Apreciación Musical dirigido a cualquier persona interesada en descubrir nuevas formas de disfrutar de la música. La iniciativa, organizada por la AMPA del centro, será gratuita hasta completar aforo.

La sesión estará dirigida por el doctor en Musicología Eduardo Chávarri, especialista en mediación musical. Chávarri propone una actividad participativa y accesible que pretende cambiar la manera en que nos acercamos a los sonidos del día a día y a la música.

Según el musicólogo, «desde que llegamos al mundo estamos rodeados de sonidos que condicionan nuestra percepción de la realidad. Sin quererlo y sin que nadie nos lo enseñe, convivimos con ellos y los disfrutamos».

Temas

Haro