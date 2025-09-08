50 ediciones de una tradición con la que honrar a la Virgen de la Vega

El 8 de septiembre de 1974 nació en forma y lugar una tradición que se ha convertido en clásico y referente en las fiestas ... en honor a la Virgen de la Vega: la ofrenda floral a la patrona de Haro.

Aunque se dató oficialmente en 1974, este acto se realizó de manera informal tres años antes, cuando el 7 de septiembre de 1971, durante la celebración de una misa «todos los jóvenes de la ciudad, unos encuadrados en las peñas de jóvenes locales y los otros por propia iniciativa, se acercaran a la imagen de nuestra patrona la Santísima Virgen de la Vega, en su hermoso santuario para ofrecerle ese ramo», tal y como informaba el corresponsal de Nueva Rioja Demetrio Olmos.

Concurso de piropos

Pero, como señalan desde la Cofradía de la Virgen de la Vega y siguiendo también los textos del periodista, es en el año 1973 cuando se introducen modificaciones en este acto y se realizó lo que podríamos denominar como una «preoficialización». Ese año, la ofrenda se realizó ya el día 8 de septiembre, pero se desarrolló en el Parque Alto de la Florida, junto al pórtico norte del templo, nada más terminar la solemne misa pontifical.

Ese día también se celebró la primera edición del Concurso de Piropos a la Virgen de la Vega y el ganador fue Florentino Pascual Cabrera, con el poema titulado 'Flores a la Virgen de la Vega'. En la crónica, Demetrio Olmos cuenta que el recinto se quedó pequeño debido a la gran afluencia de público, por lo que en el año 1974 la Cofradía, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Haro y la participación y apoyo de las peñas, ante el éxito alcanzado en 1973, hizo que la ofrenda y la proclamación y lectura del concurso se trasladara a los Jardines de la Vega, su actual ubicación.

Y ya en el año 1984 es cuando se completa el acto con la incorporación del pisado y ofrenda del primer mosto, con el acto como lo conocemos hoy en día. Desde entonces, la ofrenda se ha celebrado casi ininterrumpidamente, salvo durante los años 2020 y 2021 debido a la pandemia, haciendo que este año se cumplan las 50 ediciones.