Ecologistas en Acción señala que los vecinos confirman la intención de talar los álamos de Haro

M. C.

María Caro Viernes, 1 de agosto 2025, 07:56 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción afirmó a través de un comunicado que el Ayuntamiento de Haro citó al vecindario para una reunión «en la que reconoció la existencia del proyecto de reforma de la avenida que supone la eliminación de gran parte del arbolado». El enigma sobre la tala de los álamos de la calle Bretón atraviesa un nuevo capítulo. Aunque tanto el Gobierno riojano como el Ayuntamiento negaron que existiese proyecto alguno, según «han alertado varios vecinos y vecinas de la Avenida Bretón, el pasado jueves 24 de julio se celebró una reunión informativa sobre el proyecto de reforma de la calle que afectaría a los árboles centenarios», anunció la formación.

Al parecer, el convocante fue el concejal Rafael García, «quien dio el comunicado de modo informal a uno de los vecinos para que corriese la voz», apuntaron.

La cita, según informaron, tuvo lugar el jueves a las 17.30 en la casa consistorial de Haro. «A ella solo pudieron acudir 8 vecinos de 6 viviendas afectadas, ya que al no realizarse el llamamiento por vía formal y al hacerse con poca antelación, muchos vecinos no fueron informados», comentaron algunos de los presentes a Ecologistas en Acción. «En la reunión, el concejal confirmaba al fin la existencia del proyecto, del cual Ecologistas en Acción se hizo eco el 2 de junio, y que tanto el Gobierno de La Rioja como la alcaldesa de Haro negaron en prensa y radio. Al parecer, el proyecto, encargado por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ya estaría redactado y en posesión del Gobierno de La Rioja», afirmaron desde el colectivo. «Según nos cuentan los vecinos, el concejal les afirmó que se haría público en breve, pero que, por el momento, no podía detallar cuántos ni cuáles serían los árboles a eliminar aunque serían varios».

Un vecino se puso en contacto con este periódico y, sin embargo, explicó que la reunión era «informal y para ofrecer información sin un proyecto firme». Concretamente, el vecino –que pidió mantenerse en el anonimato–, explicó que el concejal les transmitió que «por fin se conseguirían reclamaciones que vienen de años atrás, como el arreglo de la acera o el soterramiento de los cables. No se habló en ningún momento de talar árboles», manifestó.

Este diario propuso al Ayuntamiento ofrecer su versión de los hechos, pero fue declinada.

Temas

Haro