Ecologistas en Acción Haro pide la mejora del transporte urbano e interurbano
Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:34
Ecologistas en Acción Haro finaliza la Semana de la Movilidad recordando las situaciones peligrosas para los desplazamientos en la ciudad.
«La movilidad tal ... y como la conocemos es un concepto que irá cambiando a lo largo de los próximos años y, al igual que ocurra en el resto de ciudades, la movilidad del futuro en Haro será diferente a la actual», señalaron. «En un futuro cercano, cada vez con más gente mayor, será necesario garantizar una mejor red de transporte público urbano e interurbano para evitar su aislamiento. En nuestra pequeña ciudad resulta peligroso desplazarnos a pie o en bicicleta a algunas zonas, como al polígono Fuente Ciega, la subida en bicicleta desde el Barrio de La Estación al núcleo urbano, o el desplazamiento en silla de ruedas o con carritos de bebé por calles con minúsculas aceras o sin ellas».
