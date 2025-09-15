Ecologistas en Acción Haro organiza una bicicletada el domingo 21

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2025 que comienza hoy, el domingo 21 de septiembre a las 11.00 horas, el ... grupo Ecologistas en Acción de Haro saldrá desde la Plaza de la Paz en una nueva bicicletada para reivindicar una movilidad accesible, asequible, segura y sostenible para todas las personas, independientemente de sus ingresos, ubicación, género o capacidades.

Con ello buscan fomentar cambios positivos en materia de movilidad, tanto en los hábitos de la ciudadanía como en las estrategias de la administración local, con el fin último de hacer de Haro una ciudad segura e integradora.

La Semana Europea de la Movilidad es un evento organizado por la Comisión Europea durante el cual multitud de ciudades europeas dedican toda una semana a actividades dirigidas a la concienciación en torno a la movilidad sostenible. La campaña también está promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.