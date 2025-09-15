LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Participantes en la bicicletada en contra de la tala organizada por Ecologistas en Acción bajo los álamos. M. C.
Haro

Ecologistas en Acción Haro organiza una bicicletada el domingo 21

María Caro

María Caro

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:34

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2025 que comienza hoy, el domingo 21 de septiembre a las 11.00 horas, el ... grupo Ecologistas en Acción de Haro saldrá desde la Plaza de la Paz en una nueva bicicletada para reivindicar una movilidad accesible, asequible, segura y sostenible para todas las personas, independientemente de sus ingresos, ubicación, género o capacidades.

