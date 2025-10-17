LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafa Ocón, director del evento, junto al 'Perro bot' en el teatro Bretón de Haro. L. LEZANA

Haro

Drone Future destaca en su inicio la eficacia de esta tecnología ante las emergencias

Expertos como Israel Ramos, Antonio Díaz, María Lozano-Villaseñor o Tarsicio Sañudo fueron los protagonistas de esta primera jornada

Laura Lezana

Laura Lezana

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:48

Comenta

El Drone Future regresó este viernes a Haro y lo hizo en una jornada dedicada prácticamente en su totalidad a las ponencias de distintos ... expertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  9. 9

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  10. 10

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Drone Future destaca en su inicio la eficacia de esta tecnología ante las emergencias

Drone Future destaca en su inicio la eficacia de esta tecnología ante las emergencias