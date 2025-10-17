Drone Future destaca en su inicio la eficacia de esta tecnología ante las emergencias

El Drone Future regresó este viernes a Haro y lo hizo en una jornada dedicada prácticamente en su totalidad a las ponencias de distintos ... expertos.

Tras la inauguración que tuvo lugar a las 09.35 horas, el evento arrancó con uno de los ponentes más destacados, Israel Ramos, soldado y piloto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quien compartió su experiencia en la integración de drones en operaciones de rescate. Ramos abordó el uso de estos dispositivos en incendios forestales, inundaciones, búsqueda de personas desaparecidas y, en particular, su aplicación durante la dana que azotó Valencia.

El evento contó también con la voz de Antonio Díaz García, presidente de la Asociación de Seguridad y Emergencias con RPAs y María Lozano-Villaseñor, directora de Seguridad Operacional en Umiles, empresa líder en España de espectáculos de luces con drones. Además, Tarsicio Sañudo, cineasta aéreo y creador de Post&Fly, mostró una visión distinta, la del mundo cinematográfico tras su dilatada experiencia al trabajar para empresas como HBO Max, Netflix o Apple TV.

El uso de estos dispositivos en incendios, búsqueda de desaparecidos o la dana fue uno de los asuntos tratados

Además, durante la mañana los congresistas recibieron una sorpresa en la que el teatro Bretón se convirtió en el escenario del espectáculo de luces con una veintena de drones así como con un 'Perro bot', un perro robot que arrancó los aplausos de los asistentes.

Por la tarde, la cita se trasladó al claustro del Hotel Los Agustinos donde se dispusieron distintos stands con pruebas de realidad virtual, un juego de Drone Soccer y otra exhibición de 'Perro bot'.

Este sábado el evento se trasladará a Viña Ijalba donde los participantes podrán involucrarse más con talleres, demostraciones, competiciones y exhibiciones. Esta segunda jornada concluirá a las 21.00 horas en el Mazo con una coreografía nocturna con 300 drones de la mano de Umiles.