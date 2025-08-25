La DOP Queso Camerano conmemora dos décadas de su historia de recuperación

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Camerano celebra veinte años de la recuperación del Queso Camerano y conmemora así dos décadas de historia que ... nacieron en el alma agreste de la sierra de Cameros donde comenzó a moldearse.

Un queso cuyo origen se funde en la Edad Media, cuando la escritura florecía en monasterios y la poesía se escribía al calor de la fe y la tierra.

En aquel entonces, el ilustre Gonzalo de Berceo retrataba en sus versos esta imagen: «Unas tierras dan vino, en otras dan dineros,/ En aguna Çevera, en alguantas carneros/ Fierro traen en Alava e cunnos de azeros,/ Quesos dan en ofrendas por todos los camberos».

El poeta medieval dedicó sus versos en los Milagros de Nuestra Señora. Una mención que, con el paso de los siglos, celebra la generosidad de un oficio tradicional y la riqueza de esta tierra fecunda.

Dicha mención es la prueba de una conexión profunda entre la Rioja y el arte de hacer queso, un vínculo que ha sobrevivido al paso de los siglos. Actualmente, doce ganaderías y cuatro queserías (Quesos Celia en Arnedo; El Alto Cidacos en Arnedillo; Roca de Cabra en Ortigosa de Cameros y Lácteos Martínez en Haro) siguen transformando la leche de cabra en arte: 45.000 kilos de producción anual, un sabor lleno de matices y una complejidad aromática.

Ahora, la DOP Queso Camerano, cuyo presidente es el maestro quesero Javier Martínez (Lácteos Martínez) celebrará estos veinte años con una serie de actividades y eventos, que incluirán catas, ferias, exposiciones y visitas a las ganaderías y queserías.

Estas actividades se realizarán a lo largo de los próximos meses y se darán a conocer por parte de la DOP en los próximos días. Realizando así una serie de iniciativas para que el público pueda apreciar el sabor de la tradición y el proceso de elaboración de este queso singular y repleto de historia.