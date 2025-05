«El turista que llega a La Rioja busca experiencias a medida y con gente local»

La tienda de Sheila Alcalá en Haro acogerá el próximo jueves 15 de mayo la tercera conversación de la quinta edición de Sopa de ... Ideas, una iniciativa impulsada por la ADER y FER Joven para impulsar el emprendimiento. En esta ocasión, intervendrán los populares turistas Jess y Eric 'Los Smiths'. Los americanos se trasladaron de Estados Unidos a La Rioja y convirtieron el vídeo viral '¿Por qué no Logroño?' en un negocio de contenido a tiempo completo.

Llevarán a cabo un diálogo junto con Alejandro Ruiz, que dirige Amabo Rioja Wine Experiences, sobre la situación del turismo en La Rioja.

– ¿Por qué sois vosotros los elegidos para esta nueva edición de Sopa de Ideas, que tendrá lugar en Haro?

– Mi empresa es una agencia de viajes, de turismo receptivo aquí en Rioja y que cumple ahora más o menos el año de su creación. Y de eso es de lo que hablaremos en el encuentro, de que el turismo que recibe la región ha cambiado y cómo vemos el turismo o qué ideas puede haber de turismo en Rioja. Yo puedo aportar algo del perfil de quién nos visita porque tengo contacto directo con los clientes y sé qué es lo que esperan o qué es lo que el turista busca conocer en La Rioja.

– ¿Y cómo ha cambiado el turismo en los últimos años?

– Por mi experiencia, es un público extranjero, americano y europeo. Antes eran más visitas, en las que las bodegas se abrían enfocadas a hacer un 'tour' más típico, enseñarles depósitos, embotelladoras y demás. Daba igual la experiencia del cliente. Yo creo que eso ha cambiado. Lo que busca el turista y ofrezco con mis visitas son experiencias a medida, quieren algo más personalizado que puedan vivir más con gente local, como asar unas chuletillas o poder visitar otros atractivos. Algo más auténtico, alejado del concepto clásico del tour, una experiencia privada personalizada, que es lo que ofrezco. Entonces es un poco eso, visitar la bodega con el dueño y con el enólogo, que aunque no hable el idioma pues yo hago las veces de traductor, incluso. Un poco esa idea de experiencias más auténticas.

– ¿Sigue siendo un turista de paso?

– Antes Rioja yo creo era un destino más de paso entre trayectos por el norte, o el camino de Madrid a Bilbao o San Sebastián, y ahora sí que el turista busca quedarse aquí, desconectar un poco, no estar en las grandes ciudades, sino parar en un pueblecito de Rioja, buscan algo más de desconexión y poder vivir una vida más local.

– ¿La procedencia de los turistas también ha cambiado?

–Desde la pandemia, desde 2020 se nota menos presencia del turista asiático y todavía no se ha recuperado. Sí que han recuperado afluencia en el Camino de Santiago, pero cuesta. No está a niveles de antes, pero luego hay un poco de todo: desde Europa vienen de Francia, Alemania y, en general del norte de Europa. Y, sobre todo, América, no solo Estados Unidos, sino también Centroamérica.

–¿Y cuáles son sus preferencias en cuanto a La Rioja? ¿Diferencian entre Alta o Baja?

–El turista no diferencia. Creo que eso es algo muy local, que tenemos esas diferenciaciones. Sobre todo, de Estados Unidos. Con las distancias que tienen allí no entienden que, prácticamente, al otro lado del río estás en País Vasco o en La Rioja. Igual sí conocen alguna marca del Barrio de la Estación –que ahora mismo tiene un producto muy atractivo que es el pasaporte, con el que visitas el Wine Bar con una tapa premium–, o alguna bodega más importante, o la batalla del vino. Esas cosas sí les suenan, pero lo que quieren es que les haga disfrutar de ese viaje y no sea algo estandarizado, ni con nombres ni regiones concretas.

–¿Cómo es su relación con The Smiths, con los que debatirá sobre el tema en Haro, cada uno desde su perspectiva?

–Tenemos relación a través de redes. Colaboramos. Ellos, obviamente, tienen esa fuerza a través de las redes sociales, pero no tienen la infraestructura aquí y a mí me pasa lo contrario, especialmente al inicio. No llego a esos niveles de repercusión. Yo tengo la infraestructura y a ellos les escriben clientes potenciales. Yo soy una persona de confianza para ellos en ese aspecto. Es una relación que comenzó siendo una amistad, pero que se ha volcado en un negocio, o una posibilidad de negocio, en la que ambos ganamos.