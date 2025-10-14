LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Naiara Hernáez, secretaria del PSOE en Haro, en una rueda de prensa anterior. M. C.

El PSOE de Haro critica que no se le proporcionen los datos que pide en las comisiones informativas

Rafael García ya advirtió que no iba a «contestar a nada que estuviese en expedientes porque no era su trabajo»

María Caro

María Caro

Martes, 14 de octubre 2025, 08:05

Comenta

El PSOE de Haro y la concejala independiente denunciaron las dificultades que están encontrando para ejercer la oposición que les corresponde. El motivo ... es que desde el equipo de gobierno no se les informa en las comisiones informativas de la actividad municipal. Comisiones por las que cada uno de los asistentes ingresa 50 euros y el presidente 60 de las arcas municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  9. 9 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE de Haro critica que no se le proporcionen los datos que pide en las comisiones informativas

El PSOE de Haro critica que no se le proporcionen los datos que pide en las comisiones informativas