El PSOE de Haro critica que no se le proporcionen los datos que pide en las comisiones informativas

El PSOE de Haro y la concejala independiente denunciaron las dificultades que están encontrando para ejercer la oposición que les corresponde. El motivo ... es que desde el equipo de gobierno no se les informa en las comisiones informativas de la actividad municipal. Comisiones por las que cada uno de los asistentes ingresa 50 euros y el presidente 60 de las arcas municipales.

«Desde el mes de mayo, el presidente de la comisión nos advirtió de que no nos iba a contestar a ninguna pregunta cuya respuesta se encontrara en los expedientes, argumentando que ese no era su trabajo», detallaron. Y así continúa. «Hemos intentado informarnos de los nombres de los expedientes para solicitarlos una sola vez, y no tener que preguntar a los funcionarios, evitando así entorpecer su trabajo, ya que en ocasiones se nos ha acusado públicamente de no saber pedir los expedientes», explicaban.

«Es muy complicado hacer oposición de esta manera, con esta falta de información y con trabas constantes a la hora de poder tenerla. Y esto ya no solo afecta a nuestra labor de concejales y concejalas, sino también al trato recibido», lamentaron.