IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro. María Caro
Haro

Convenio entre Ayuntamiento de Haro y el IES Bartolomé Cossío por 10.000 euros

María Caro

María Caro

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:24

La Junta de Gobierno local aprobó el convenio entre el Ayuntamiento y el IES Manuel Bartolomé Cossío para el desarrollo de fines comunes. El Ayuntamiento de Haro se compromete al pago de hasta 10.000 euros durante la vigencia del contrato, hasta julio de 2026 prorrogable cuatro años más.

Concretamente, abarca dos proyectos: El primero es 'Decoración de gateras dentro del proyecto CER', que se desarrolla con alumnos de 1º de Bachillerato de Artes, y 4º de Secundaria, y el Ayuntamiento de Haro se compromete al aporte y acondicionamiento de los contenedores para el cumplimiento del proyecto CER. Y el segundo de ellos es 'Labores necesarias en cepas de propiedad municipal', que se desarrolla con el alumnado del Ciclo de Grado Superior de Vitivinicultura por el que el profesorado junto con el alumnado se compromete al mantenimiento de aquellas cepas del Ayuntamiento de Haro durante los periodos escolares.

