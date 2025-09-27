Centenares de gladiadores conquistan Haro
Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:18
La Gladiators Day regresó a Haro reuniendo a centenares de deportistas extremos. Contó con una tanda de competición exclusiva para asociados a OCRA y dos categorías de soldiers que completaron un circuito de 30 obstáculos y seis kilómetros de recorrido, dejando de nuevo a jarreros y visitantes con la boca abierta.
