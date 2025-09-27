LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MARÍA CARO

Centenares de gladiadores conquistan Haro

María Caro

María Caro

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:18

La Gladiators Day regresó a Haro reuniendo a centenares de deportistas extremos. Contó con una tanda de competición exclusiva para asociados a OCRA y dos categorías de soldiers que completaron un circuito de 30 obstáculos y seis kilómetros de recorrido, dejando de nuevo a jarreros y visitantes con la boca abierta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  3. 3

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  4. 4 La otra cara de la feria
  5. 5 Adiós a la ciudad que nunca duerme
  6. 6 La Policía investiga si hubo intencionalidad en el caso del ciclista herido en Logroño
  7. 7

    La Quema de la Cuba despide las fiestas de San Mateo hasta el próximo año
  8. 8

    Un San Mateo «más flojo que otros años» para los feriantes de Las Norias
  9. 9

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  10. 10 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Centenares de gladiadores conquistan Haro

Centenares de gladiadores conquistan Haro