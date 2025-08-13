LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inicio de las obras en la parcela ubicada en la calle Santiago, en Haro. GOB. LA RIOJA

Comienzan las obras de las once viviendas de alquiler asequible en Haro

La parcela está ubicada en la calle Santiago y contará con un cupo específico de reserva para los jóvenes

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:51

Han dado comienzo las obras de construcción del bloque de 11 viviendas públicas en Haro que tienen como objetivo favorecer el acceso de ... los jarreros a un alquiler asequible, poniendo especial atención en los jóvenes. Para ello, contarán con un cupo específico de reserva durante el proceso de adjudicación de las viviendas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  7. 7

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  8. 8

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local
  9. 9

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  10. 10 Arde un coche en la calle Piqueras de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Comienzan las obras de las once viviendas de alquiler asequible en Haro

Comienzan las obras de las once viviendas de alquiler asequible en Haro