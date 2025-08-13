Comienzan las obras de las once viviendas de alquiler asequible en Haro

Han dado comienzo las obras de construcción del bloque de 11 viviendas públicas en Haro que tienen como objetivo favorecer el acceso de ... los jarreros a un alquiler asequible, poniendo especial atención en los jóvenes. Para ello, contarán con un cupo específico de reserva durante el proceso de adjudicación de las viviendas.

Se trata de una intervención en la que el Gobierno de La Rioja, a través del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), ha movilizado un total de 1.705.889,16 euros. El 69,24% de esta inversión correrá por cuenta de la Administración autonómica, mientras que el 30,76 restante será financiado con cargo a los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación.

La parcela en la que ya se está trabajando, de 416 metros cuadrados de superficie, se encuentra ubicada en la calle Santiago, 2-6, en el casco histórico de la localidad, que fue cedida por el Ayuntamiento de Haro al IRVI, promotor de la obra.

Se trata de una intervención en la que el Gobierno de La Rioja ha movilizado un total de 1.705.889,16 euros

Residencia habitual

Las viviendas, cuya superficie útil media será de 67,36 metros cuadrados, deberán destinarse a residencia habitual y permanente de los adjudicatarios, cuyos ingresos no podrán superar la cantidad de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Las obras, que está ejecutando la empresa Ocisa, se han proyectado en base a criterios de sostenibilidad en la elección de materiales y productos, así como en el uso de buenas prácticas durante la obra.

En este sentido, las viviendas serán energéticamente eficientes para reducir la factura energética de los inquilinos, así como las emisiones de CO2 al medio ambiente.