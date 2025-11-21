LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Haro celebrará el jueves su asamblea

María Caro

María Caro

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:45

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Haro celebrará el próximo jueves 27 de noviembre su asamblea general ordinaria a las 20.00 horas en el salón de la Casa Parroquial, en la calle de La Vega, 4.

En ella se dará lectura y aprobación del acta anterior; se tratará sobre el estado de tesorería; el prior y el abad ofrecerán sus informes; se hablará sobre el presupuesto y las nuevas actuaciones previstas para 2026 y por último se atenderán ruegos y preguntas.

