La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Haro celebrará el jueves su asamblea

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Haro celebrará el próximo jueves 27 de noviembre su asamblea general ordinaria a las 20.00 horas en el salón de la Casa Parroquial, en la calle de La Vega, 4.

En ella se dará lectura y aprobación del acta anterior; se tratará sobre el estado de tesorería; el prior y el abad ofrecerán sus informes; se hablará sobre el presupuesto y las nuevas actuaciones previstas para 2026 y por último se atenderán ruegos y preguntas.

