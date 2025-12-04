LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ganadores del Certamen Garnacha celebrado el año 2024. DONÉZAR
Haro

El certamen nacional de teatro Garnacha de Rioja alcanza su fase profesional este fin de semana

La fase de concurso empieza este viernes a las 20.00 horas con 'El agua de Valencia', que parte de textos de Lope de Vega y Guillén de Castro

María Caro

María Caro

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:55

Comenta

Este fin de semana el certamen de teatro Garnacha de Rioja arranca con la fase profesional, en la que se representarán 6 funciones dentro del ... concurso y contará también con un espectáculo dentro de la fase paralela. Será el domingo 14 de diciembre, en el que, bajo el título 'Reyes de la rumba', actuará Carlos Pérez dentro de la propuesta de la red de teatros de La Rioja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

El certamen nacional de teatro Garnacha de Rioja alcanza su fase profesional este fin de semana