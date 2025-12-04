El certamen nacional de teatro Garnacha de Rioja alcanza su fase profesional este fin de semana

Este fin de semana el certamen de teatro Garnacha de Rioja arranca con la fase profesional, en la que se representarán 6 funciones dentro del ... concurso y contará también con un espectáculo dentro de la fase paralela. Será el domingo 14 de diciembre, en el que, bajo el título 'Reyes de la rumba', actuará Carlos Pérez dentro de la propuesta de la red de teatros de La Rioja.

En cuanto a las obras que participarán en el prestigioso certamen de Haro, dirigido por Vicente Cuadrado, la encargada de estrenar las tablas profesionales mañana será 'Agua de Valencia', de Daniel Tormo, Anna Mari y Javier Sahuquillo a partir de los textos de Lope de Vega y Guillén de Castro, a cargo de las compañías Yapadú y La Rambleta, que se han unido para coproducir un espectáculo de gran formato sobre el paso de Lope de Vega por la ciudad de Valencia.

El sábado 6 de diciembre, llega la obra 'Lo que son mujeres', de Rojas Zorrilla, interpretada por la compañía Morboria Teatro de Madrid.

El domingo 'Reconversión', obra de Santiago Cortegoso, que llevará a escena el grupo Ibuprofeno teatro, de Pontevedra.

El lunes 8 de diciembre, festivo laboral y que cerrará el fin de semana del puente, será el turno de 'El día de San Judas', de Chema Cardeña, a cargo de a compañía Arden Producciones de Valencia.

El próximo fin de semana se escenificarán las obras 'Piel de salamandra' y 'Retorno a Celama', con las que se cerrará la fase profesional dentro del certamen. El 20 de diciembre el festival celebrará su clausura oficial y la Gala Garnacha de Oro, donde se entregarán los premios a las mejores compañías, intérpretes y montajes.

En el Centro Municipal de Cultura y en la página municipal se puede adquirir el Abono Profesional, que incluye el acceso a diez funciones y a la gala de clausura, por un importe de 95 euros. Los precios de las entradas individuales varían entre 5 y 15 euros según la categoría del espectáculo, con descuentos para menores, estudiantes, desempleados, familias numerosas, personas con discapacidad, mayores de 65 años y jubilados.