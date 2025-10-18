El certamen nacional de Teatro Garnacha llega al Bretón con más de 20 espectáculos

Haro volverá a convertirse en el epicentro de las artes escénicas con la XXVIII edición del certamen nacional de Teatro Garnacha de Rioja 2025, ... que se celebrará en el teatro Bretón del 2 de noviembre hasta el 20 de diciembre.

Durante estos dos meses de intensa actividad se realizará una programación que contará con hasta 20 espectáculos y la participación de 12 compañías.

El programa se abrirá con la fase amateur, que se desarrollará durante el mes de noviembre. La fase profesional asumirá el protagonismo en diciembre con seis representaciones que reunirán a destacadas compañías de distintos puntos del país. Asimismo, más allá de las funciones en competición, el Garnacha ofrecerá una amplia programación paralela con música y espectáculos durante las noches jarreras.

La venta de abonos se abrirá el próximo día 20 de octubre en el Centro Municipal de Cultura y en la web www.haro.org. Las entradas individuales podrán adquirirse desde el 27 de octubre, tras un periodo de reserva iniciado el día 20 y los precios variarán entre 5 y 15 euros.