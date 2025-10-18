LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vicente Cuadrado, Guadalupe Fernández, Roberto Iturriaga y Ascensión Alonso tras la presentación. G. L. R.

Haro

El certamen nacional de Teatro Garnacha llega al Bretón con más de 20 espectáculos

El evento, que reunirá a doce compañías, comenzará el 2 de noviembre y concluirá el 20 de diciembre

Laura Lezana

Laura Lezana

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:36

Comenta

Haro volverá a convertirse en el epicentro de las artes escénicas con la XXVIII edición del certamen nacional de Teatro Garnacha de Rioja 2025, ... que se celebrará en el teatro Bretón del 2 de noviembre hasta el 20 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  9. 9 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El certamen nacional de Teatro Garnacha llega al Bretón con más de 20 espectáculos

El certamen nacional de Teatro Garnacha llega al Bretón con más de 20 espectáculos