Algunos de los miembros de la futura asociación. L. L.

Haro

En busca de colaboración para crear una ciudad sin barreras

Más de 30 jarreros están interesados en constituir una nueva asociación con la que denunciar los obstáculos a los que se enfrentan en su día a día

Laura Lezana

Laura Lezana

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:10

Luchar por un Haro sin barreras. Ese es el objetivo que se han plantado una treintena de jarreros que ya componen los inicios de ... lo que busca ser una asociación. «Ahora mismo la ciudad cuenta con muchos sitios inaccesibles para las sillas de ruedas y personas con cualquier tipo de discapacidad. Y esto es algo que no solo les afecta a ellos, sino a personas mayores con carros de la compra o a padres con un carrito», explica Almudena Labarga, promotora de esta iniciativa.

