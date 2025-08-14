En busca de colaboración para crear una ciudad sin barreras

Luchar por un Haro sin barreras. Ese es el objetivo que se han plantado una treintena de jarreros que ya componen los inicios de ... lo que busca ser una asociación. «Ahora mismo la ciudad cuenta con muchos sitios inaccesibles para las sillas de ruedas y personas con cualquier tipo de discapacidad. Y esto es algo que no solo les afecta a ellos, sino a personas mayores con carros de la compra o a padres con un carrito», explica Almudena Labarga, promotora de esta iniciativa.

La idea nació con el objetivo de dar visibilidad a las barreras arquitectónicas de la ciudad. «Es algo que no te das cuenta hasta que te toca», afirma Labarga, cuyo padre se encuentra en silla de ruedas tras haberle amputado una pierna.

Entre la mayoría de obstáculos destacan, sobre todo, los pasos de cebra: «En todo Haro no hay más de cinco pasos de cebra que cumplan al 100% la normativa», continúa. Pero a ello se le suman aceras o simplemente un escalón para acceder a un establecimiento. «El otro día me contaba una compañera que tuvo que hacer un trámite en una tienda y le tuvieron que atender desde la calle por el escalón que había», relata.

Los casos continúan, como el de Macarena Alaminos, cuya hija tiene problemas de visión, o el de Esther Castro: «Si quiero ir hacia Vistalegre desde la Enológica tengo que bajarme a la carretera para poder pasar», comenta.

Por ello, ahora han creado un grupo de WhatsApp, al que se puede acceder contactando con el número 659 683 730, para el que buscan más participantes y poder crear finalmente la asociación. «Nos gustaría contar con cualquiera que sea consciente del problema», concluye.