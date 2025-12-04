El Belén de Viela ilumina La Vega de Haro

María Caro Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

Un año más, el escaparate de la antigua librería Viela –en la calle La Vega de Haro– vuelve a albergar el gran Belén que ... Antonio Viela monta desde hace años, lo que supone ya un clásico imprescindible de la Navidad jarrera. «Este año estuve a punto de no ponerlo. Porque me insistieron mi mujer y mis nietas...», reconocía. Y es que, en total, le supone más de un mes de trabajo diario, en el que coloca cada una de las 96 piezas con cariño y dedicación. Y de nuevo, esta Navidad cuenta con novedades. Este año ha incorporado una zona nueva de casas con un molino y ha ampliado el espacio con una nueva estructura, aportando más profundidad. En total, mide cuatro metros de largo por casi tres de ancho, y en su centro está presidido por la imagen de San Felices sobre los Riscos de Bilibio. Informa M. Caro

Haro