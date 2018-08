La Batalla del vino de Haro les explotó a los concursantes Panel con las opciones que se les propuso a los concursantes. / ANTENA3 El popular concurso 'Boom' de Antena 3 preguntó cuál era la fiesta más madrugadora entre cinco opciones JÖEL LÓPEZ Haro Viernes, 10 agosto 2018, 21:09

No es la primera vez que Haro se cuela en la gran pantalla. Esta vez ha sido en el programa 'Boom' de Antena 3 de esta misma tarde. En la cuarta pregunta al equipo Racing Brothers, contrincantes, esta tarde de los ya míticos 'Los Lobos', el programa planteaba la siguiente pregunta: «Fiesta que se celebra más temprano por la mañana».

Y se proponían cinco respuestas. La Pandorga, el descenso del Sella, el desembarco vikingo de Catoira, la mascletá de Alicante y nuestra Batalla del Vino de Haro. La festividad jarrera no les ha dado suerte porque precisamente, la contienda de Bilibio era la más tempranera de las cinco fiestas y no lo han acertado bajo el siguiente argumento: «El vino no se bebe tan temprano».

Quizás alguien tendrá que invitarles a darse una vuelta por la batalla del próximo año. Una opción que ahí queda para los responsables de festejos.