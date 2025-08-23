El Barrio de las Huertas de Haro celebrará sus fiestas del 28 al 30 de agosto

El Barrio de las Huertas de Haro se prepara para sus fiestas. La agenda contempla que darán comienzo el jueves 28 y concluirán ... el sábado 30 de agosto.

Arrancarán en avenida de La Rioja con el concierto a pie de calle del grupo La Piti. Además se podrá disfrutar de un pincho pote a cargo de la Asociación del Nuevo Barrio de las Huertas y de la proclamación del alguacil del barrio durante la actuación musical.

El viernes tendrá lugar la salida de cabezudos y continuará con la actuación infantil 'Laura y los conjuros mágicos' en el Panteón de los Liberales donde también habrá una degustación a las 20.30, una hora en la que dará inicio la actuación musical de 'Carlitos Suena Cubano'. Para concluir el día se celebrará una verbena en el parque Pintores Tubía y Santa María a cargo de Krossko.

Por último, durante la mañana del sábado se podrá disfrutar de hinchables en los Jardines de la Vega con una degustación de vermut Lacuesta.

Asimismo, a las 15.00 horas se celebrará la comida de hermandad amenizada por la charanga 'Sin Juicio' en el parque Manuel Anzuela. A las 10.30 horas dará comienzo el encierro de toros cartón piedra y a las 21.00 horas se realizará el avituallamiento con reparto de bollos preñaos para que a las 23.00 horas concluyan las fiestas con otra verbena y con toros de fuego.