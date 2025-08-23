El Barrio de las Huertas de Haro celebrará sus fiestas del 28 al 30 de agosto
Sábado, 23 de agosto 2025, 09:53
El Barrio de las Huertas de Haro se prepara para sus fiestas. La agenda contempla que darán comienzo el jueves 28 y concluirán ... el sábado 30 de agosto.
Arrancarán en avenida de La Rioja con el concierto a pie de calle del grupo La Piti. Además se podrá disfrutar de un pincho pote a cargo de la Asociación del Nuevo Barrio de las Huertas y de la proclamación del alguacil del barrio durante la actuación musical.
El viernes tendrá lugar la salida de cabezudos y continuará con la actuación infantil 'Laura y los conjuros mágicos' en el Panteón de los Liberales donde también habrá una degustación a las 20.30, una hora en la que dará inicio la actuación musical de 'Carlitos Suena Cubano'. Para concluir el día se celebrará una verbena en el parque Pintores Tubía y Santa María a cargo de Krossko.
Por último, durante la mañana del sábado se podrá disfrutar de hinchables en los Jardines de la Vega con una degustación de vermut Lacuesta.
Asimismo, a las 15.00 horas se celebrará la comida de hermandad amenizada por la charanga 'Sin Juicio' en el parque Manuel Anzuela. A las 10.30 horas dará comienzo el encierro de toros cartón piedra y a las 21.00 horas se realizará el avituallamiento con reparto de bollos preñaos para que a las 23.00 horas concluyan las fiestas con otra verbena y con toros de fuego.
