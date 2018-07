Andamios para el pasado La semana pasada se desprendió la fachada de este edificio. / Jöel López El Ayuntamiento se plantea hacer un censo de edificios en mal estado y seguir una política más estricta sobre la inspección técnica de edificios | El casco antiguo vive una situación «insostenible», que requiere de ideas estructurales para salvarlo JÖEL LÓPEZ Lunes, 30 julio 2018, 09:46

Como tristes fichas de dominó, los edificios del casco antiguo de Haro se van desmoronando poco a poco sin que el juego parezca tener fin: «Esto no puede seguir así», se lamenta el concejal de Obras, Javier Redondo. En menos de un mes, la actualidad suma unas escaleras interiores derrumbadas en Linares Rivas, un alero desprendido en la plaza San Martín, una fachada agujereada en La Ventilla y un tejado en «muy malas condiciones» en otra casa de Linares Rivas.

En estos casos urgentes, el Ayuntamiento, confirma Redondo, actúa «de manera subsidiaria porque la mayoría de propietarios o no pueden asumir las reformas o derribos necesarios o no quieren hacerlo». Pero también reconoce el edil de Ganemos que «estos son parches, y, debido al número de intervenciones necesarias, va a llegar un momento en el que no se puedan asumir». Además, al problema del deterioro se añade otro de preocupación por la seguridad ciudadana.

Propuestas

En este sentido, Redondo plantea dos iniciativas concretas, pero incluidas dentro de un plan más global que cuente con «el compromiso de todas las instituciones». La primera es realizar un censo «real y concreto» de todos los edificios en mal estado para «saber realmente cuál es la situación». Cuestionado por qué el Ejecutivo no conoce ya la situación, Redondo afirma que «es muy difícil acceder a determinadas viviendas y saber su estado real». La segunda iniciativa pasa por ser «más estrictos en el cumplimiento de las inspecciones técnicas en edificios de más de treinta años». Esto, explica el concejal de Obras, «daría más información y prevendría problemas en el futuro».

Más Más de veinte vecinos esperan el desalojo de Linares Rivas

Por su parte, el PP asegura que hay que «actuar mucho más rápido en las emergencias». Alberto Olarte, concejal del primer partido de la oposición jarrera, denuncia la «lentitud y la falta de proyecto reales» para resolver problemas por parte del Ejecutivo local. Olarte plantea como solución «ir comprando inmuebles interesantes del casco antiguo para que se vayan reformando poco a poco». Es una propuesta que los populares realizaron, asegura Olarte, en sus años en el gobierno municipal: «El Bendaña, el Torreón, la casa de las monjas o parte del ayuntamiento se han rehabilitado de la misma manera». Así, el portavoz popular establece como prioridades el inmueble de la calle Costanilla número cuatro y el palacio de los Ángel.

El Ejecutivo local cree que «llegará un momento en que las intervenciones no se podrán asumir»

El PP pide actuar «más rápido» y comprar viejos inmuebles para rehabilitarlos poco a poco

La propuesta no es fácil de asumir, según Redondo, ya que «hasta que el mercado inmobiliario no mejore es imposible comprar nuevos edificios». En todo caso, tanto PP como Ganemos se muestran abiertos a dialogar para actuar en el casco antiguo.