El ambiente festivo ya recorre las calles de Haro El disparo del cohete en la plaza de la Paz ha iniciado las fiestas en honor a la Virgen de la Vega que continuarán hasta el 9 de septiembre

Laura Lezana Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:35 | Actualizado 14:08h. Comenta Compartir

Los cohetes ya han dado comienzo a las esperadas fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Vega de Haro. Han surcado el cielo desde el balcón del Ayuntamiento en una cita en la que el buen tiempo ha permitido una agradable jornada. Así, los jarreros mayores e infantiles, la regidora síndica y las autoridades han abierto paso a cinco días en los que la diversión y la devoción recorrerán las calles jarreras.

Tras el chupinazo, los gigantes y cabezudos han animado la plaza de la Paz junto a la actuación musical de Mariachi Imperial de Guanajuato.

Así, la celebración continúa en la zona de la Herradura donde muchos se encuentran disfrutando del vermú para celebrar este inicio de las fiestas. Por otro lado, durante esta mañana también han dado comienzo las actividades en torno al hermanamiento entre Haro y Jerez de la Frontera con dos catas, una en Bodegas Muga junto a Bodegas Santa Petronilla; y otra en Martínez Lacuesta junto a Bodegas Lustau. Mañana continuarán estas actividades con otra cata en Ramón Bilbao, la visita al mural del hermanamiento realizado por José Uriszar, un tabanco jerezano en la plaza de la Paz y la firma del hermanamiento.

En cuanto al programa festivo se reanudará esta tarde con la fiesta de la espuma en los Jardines De la Vega, varias degustaciones y el pregón de fiestas a cargo de Isabel Pérez Grande que se realizará en el teatro Bretón a las 21.00 horas.

La jornada de hoy concluirá con música y lo hará en la plaza con la actuación de la orquesta Krypton 'El gran show' y con un bingo adulto organizado por la Peña Jarana.

Temas

Haro