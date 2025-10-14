LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jornada 'Espacio naturales en la ciudad'. E. E. A. H.

Ecologistas en Acción de Haro pone el foco en la conservación del Tirón

El colectivo ha organizado tres nuevas actividades orientadas a concienciar que se realizarán los días 22 y 26

Laura Lezana

Martes, 14 de octubre 2025, 08:05

Ecologistas en Acción de Haro ha puesto el foco durante este mes de octubre en la urgencia de conservar el río Tirón con tres nuevas actividades de diversa tipología orientadas a concienciar sobre la importancia de salvaguardar el entorno fluvial.

El pasado miércoles 8 de octubre, el grupo participó en la Jornada 'Espacios naturales en la ciudad: renaturalización de los ríos urbanos' celebrada en el BIC Ezkerraldea de Barakaldo donde presentaron su 'Plan de naturalización y restauración ambiental del río Tirón a su paso por la localidad de Haro'.

De esta manera, la siguiente actividad se realizará el próximo miércoles 22 de octubre a las 19.30 horas en la Sala Faro que consistirá en una conferencia titulada 'Al borde de la extinción: ¿aún se puede salvar al visón europeo en España y en La Rioja?' a cargo de Madis Pödra, ecólogo y conservacionista, cuyo trabajo ha estado enfocado principalmente a la conservación del visón europeo.

Por último, el grupo cerrará el mes sobre el río Tirón el domingo 26 a las 12.30 horas con el taller 'Los secretos del río Tirón' con Adilia Iturriaga, educadora medioambiental de la Asociación Lutreola. En este encuentro educativo para toda la familia, los niños tendrán la oportunidad de conocer quiénes son los habitantes que esconde el río a través de cuentos y huellas.

De este modo, descubrirán la rica biodiversidad que alberga el entorno fluvial en un delicado equilibrio «que debemos conservar para seguir disfrutando de sus beneficios». Este taller cuenta con aforo limitado y para la participación será necesaria la inscripción gratuita a través del enlace vinculado al código QR del cartel del evento en el siguiente link.

