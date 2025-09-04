Acampada por Palestina Haro informa de la negativa del Ayuntamiento a la concesión de espacio público para realizar diversas actividades La alcaldesa, Guadalupe Fernández, explica que «no se les ha denegado, estamos a la espera de que nos propongan un cambio de fecha o de lugar»

Laura Lezana Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:23 Comenta Compartir

El colectivo Acampada por Palestina Haro expresa su «sorpresa y profunda decepción» tras la «negativa» del Ayuntamiento jarrero para la concesión de uso de espacio público con el objetivo realizar diversas actividades durante las fiestas de septiembre.

Entre esas propuestas habían solicitado un permiso para la colocación de una mesa informativa, divulgativa y de recogida de firmas denunciando «el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino a manos del estado de Israel» que se iba a realizar este viernes 5 de agosto, día en el que tendrá lugar el disparo del cohete que dará comienzo a las fiestas en honor a la Virgen de la Vega.

Otra era la concesión de un espacio público para la lectura colectiva y coordinada del libro 'Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio', del periodista Atef Abu Saif.

Dichas instancias, según afirma el colectivo, se presentaron los días 19 y 23 de agosto y fueron denegadas mediante dos decretos en los que señalan desde el Consistorio que «debido al comienzo de las fiestas patronales, con gran afluencia de público, hace totalmente imposible la realización del acto».

Por ello, desde Acampada por Palestina instan a la alcaldesa, Guadalupe Fernández, «a reflexionar sobre su negativa y rogarle tenga a bien conceder los permisos solicitados».

«Invitamos a la alcaldesa a participar en nuestros actos, junto a todos los miembros de la corporación que lo deseen. Nuestra propuesta ciudadana es la celebración de actos de carácter pacífico, solidario, informativo y cargados de un trasfondo humano», continúan.

Asimismo, han añadido que «estas denegaciones suponen el inicio de una serie de actuaciones que iremos proponiendo a la ciudadanía jarrera hasta que se levante el bloqueo de ayuda humanitaria y cese el genocidio».

De esta manera, afirman que estarán presentes este viernes a las 12.45 horas en la plaza de la Paz y animan a la población a acudir.

Sin embargo, la alcaldesa, Guadalupe Fernández, explica que «en ningún momento se les ha denegado nada, de hecho estamos a la espera de que nos propongan un cambio de fecha o de espacio ya que coincide con parte del programa de las fiestas».

Temas

Haro

Palestina

Israel