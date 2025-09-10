LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un grupo disfruta en la Cata del Barrio de una edición anterior. DONÉZAR
Haro

Abierta de la venta de entradas para la Cata del Barrio de la Estación 2026 de Haro

El precio de las primeras 1.500 será de 125 euros y, posteriormente, de 150, y pueden adquirirse en la web oficial del evento www.barrioestacion.com

María Caro

María Caro

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:21

La sexta edición de La Cata del Barrio de la Estación de Haro, que se celebrará el 13 de junio de 2026, ya ha abierto el plazo para adquirir sus entradas en la web de la Asociación del Barrio de la Estación.

La entrada oficial, cuyo precio se ha establecido en 150 euros, presenta una oferta de lanzamiento para las primeras 1.500 entradas a un precio más reducido, de 125 euros. Las entradas, que históricamente se agotan en pocas semanas, únicamente podrán ser adquiridas por los canales oficiales 'on line' pues, en esta edición, no existirá taquilla física el día del evento.

Será en la web www.barrioestacion.com, que tuvo momentos de colapso en los que no se podía llevar a cabo la compra debido a la cantidad de demanda registrada.

El enclave que representa la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo volverá a reunir a 3.500 personas dispuestas a disfrutar de 12 grandes vinos seleccionados por las bodegas del Barrio de la Estación que serán maridados con atractivas propuestas gastronómicas creadas por afamados chefs, galardonados con Estrella Michelin.

La jornada se completará con experiencias únicas en las bodegas y música en directo, así como degustaciones de productos gourmet en uno de los lugares más emblemáticos de Rioja. Una fiesta en honor al vino que se desarrollará de 11.00 a 19.00 horas y dejará, de nuevo, un recuerdo imborrable entre los afortunados participantes.

La Cata del Barrio de La Estación es un evento enoturístico que se realiza cada dos años en el Barrio de la Estación de Haro, donde se concentra el mayor número de bodegas centenarias del mundo. Así en un enclave único se pueden encontrar las bodegas participantes: Bodegas Bilbaínas Viña Pomal, CVNE, Bodegas Muga, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A. y Bodegas RODA.

Durante el mes de junio se puede visitar en una sola jornada el interior de todas estas bodegas, degustar sus vinos y saborear tapas elaboradas por aclamadas figuras de la gastronomía internacional en un ambiente festivo, con música y un marco natural y centenario de gran belleza.

