Grañón no olvida a su cura José Ignacio Díaz con un monumento en su honor
Domingo, 5 de octubre 2025, 08:50
Grañón descubrió ayer un monumento en memoria de José Ignacio Díaz en la plaza de la Iglesia, un gesto con el que recordar a su ... cura que falleció el 4 de julio del año 2023.
Díaz fue trasladado a Grañón en 1991, donde destacó por su intensa labor pastoral y su amor al Camino de Santiago, que realizó en varias ocasiones. En esta localidad riojalteña, creó un albergue en la parroquia, que aún se mantiene, y puso en marcha varias iniciativas que lograron una enorme revitalización del pueblo, implicando a toda la población.
Por ello, ayer, el pueblo realizó un bonito recuerdo en su honor. Que comenzó con una misa del actual párroco Alenjandro Pérez y donde se realizó la inauguración del monumento que fue descubierto por Mayte Moreno, estrecha colaboradora de José Ignacio durante más de 45 años, desde sus tiempos en Hervías.
