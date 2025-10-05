Grañón no olvida a su cura José Ignacio Díaz con un monumento en su honor

Grañón descubrió ayer un monumento en memoria de José Ignacio Díaz en la plaza de la Iglesia, un gesto con el que recordar a su ... cura que falleció el 4 de julio del año 2023.

Díaz fue trasladado a Grañón en 1991, donde destacó por su intensa labor pastoral y su amor al Camino de Santiago, que realizó en varias ocasiones. En esta localidad riojalteña, creó un albergue en la parroquia, que aún se mantiene, y puso en marcha varias iniciativas que lograron una enorme revitalización del pueblo, implicando a toda la población.

Por ello, ayer, el pueblo realizó un bonito recuerdo en su honor. Que comenzó con una misa del actual párroco Alenjandro Pérez y donde se realizó la inauguración del monumento que fue descubierto por Mayte Moreno, estrecha colaboradora de José Ignacio durante más de 45 años, desde sus tiempos en Hervías.