Galilea recupera el concurso de manejo del tractor

Si los agricultores fueron los protagonistas del inicio de las fiestas de Galilea el miércoles con el pregón y el lanzamiento del cohete, este jueves han recuperado un concurso de habilidad en el manejo del tractor, que no se celebraba desde hacía años. Ha habido 15 participantes y casi 250 comensales en la paella popular.

El programa de este viernes incluye, a las 13.00 horas, una misa en honor a la Virgen de Gracia en su ermita y después una degustación de choricillo. La actividad 'Urban Escape La terminal' tendrá un primer pase a las 16.30 y otro a las 17.45 horas.

Concede Clown ofrecerá el espectáculo de teatro de calle 'Chola 2', a las 19.00 y a las 20.30 está prevista una degustación de hamburguesitas de pollo.

Aproximadamente a las 22.00 horas saldrá el toro de fuego y la música no faltará con dos conciertos de la orquesta Kapitana Show, uno a las 21.00 y otro a las 00.30. La jornada del viernes finalizará con una sesión del DJ Montana a las 04.30.