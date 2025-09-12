Fuenmayor se viste de fiesta

Juan C. Pulgar Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:45 | Actualizado 19:56h. Comenta Compartir

Con el disparo del cohete desde el Ayuntamiento de Fuenmayor a las siete de la tarde han dado comienzo este viernes los cuatro días de Fiestas de La Cruz de este año en Fuenmayor. Ha sido tras el pregón a cargo del nuevo concejal de Festejos, Javier Aldana, y poco después la comitiva de autoridades compuesta por representantes del Gobierno regional y alcaldes de los municipios vecinos dieron la tradicional vuelta al pueblo acompañada por los cabezudos y la animación de la Peña La Popular. El acto del cohete se ha cerrado con el vino riojano que el Consistorio ofrece a los vecinos y durante el que se ha procedido a la entrega de su premio a la ganadora del concurso del cartel anunciador de las fiestas, la joven artista de Tricio Noemí de Luís Godoy.

Pero antes, por la mañana, el alcalde y varios concejales visitaron el Centro de Atención para Personas con Discapacitados Santa Lucía y el Centro de Día de la Mancomunidad del Moncalvillo para imponer el pañuelo festero, que cada año se realiza con el diseño del cartel anunciador y se reparte gratuitamente a todos los vecinos. También los niños nacidos de fiestas a fiestas recibieron en el salón de plenos su primer pañuelo de fiestas personalizado con el nombre de cada uno.

Y tras este primer día festivo, para este sábado se han programado muchos y variados actos, como una nueva edición de pintadas con tiza en el suelo, uno de los actos más veteranos del programa, la final del Torneo de Pelota de Fuenmayor que se celebra en el frontón descubierto del Complejo Deportivo, el torneo de fútbol vaca en la plaza de toros o el concierto del grupo de versiones Coctail Tributov, entre otras actuaciones musicales. La jornada culminará con la tradicional vuelta al pueblo con la charanga del día de la víspera de La Cruz y, para finalizar, discoteca móvil hasta que a las ocho de la mañana del domingo se celebre una suelta popular de vaquillas que dará la bienvenida al día de la Fiesta de La Cruz, este año, el domingo 14. Las fiestas finalizarán el lunes 15 con la jira urbana.