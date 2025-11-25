Fuenmayor encenderá Los Marchos el 7 de diciembre

Fuenmayor volverá a celebrar la fiesta de Los Marchos en el fin semana de la Inmaculada, con música, gastronomía y las tradicionales hogueras. Los ... Marchos es una de las fiestas más emblemáticas del municipio, que cada año reúne a vecinos y visitantes alrededor del fuego pero también gracias a un programa de actividades para todas las edades. A lo largo de cuatro días, del 5 al 8 de diciembre, Fuenmayor ofrecerá conciertos, talleres infantiles, propuestas enogastronómicas y actividades familiares, aunque el momento más esperado será el domingo 7 de diciembre, cuando la localidad se ilumine con más de un centenar de hogueras encendidas simultáneamente por sus vecinos.

La celebración conmemora la leyenda local que cuenta que durante la Guerra de Independencia (siglo XIX) el ejército galo de Napoleón quiso saquear Fuenmayor y los vecinos del pueblo prendieron hogueras en las calles y se encerraron en sus casas para simular que ya habían sido atacados. Desde la cuesta del Viso. El ejército francés cayó en el engaño y, al considerar que allí ya no había beneficio alguno que obtener, cambió de dirección. Así, cada noche del 7 de diciembre se encienden hogueras en las calles y este año, además, se organizará una gran degustación popular en la que se repartirán patatas asadas, chorizo y salchichón.

El programa comenzará el viernes 5 de diciembre con la actuación en el Teatro Cine Gran Coliseo, a las 11.00 horas, del coro Igual A Ti. Ese mismo día, en el mismo lugar pero a las 20.00 horas se celebrará la actividad 'Cátame un vino y cuéntame un cuento» con Ángeles Sánchez-Vegazo y Antonio Palacios (20 euros). El sábado día 6 de diciembre actuará Golden Apple Quartet. El domingo arrancará con talleres infantiles por la mañana y el encendido de las hogueras por la tarde, a partir de las 19.00 horas. De madrugada, en el deportivo, habrá sesiones de Ballesteros DJ, Silvia G, Roy, The DJs, Juan P y Mikel Azpiazu. La agenda de actos concluirá el lunes 8 de diciembre con la actuación de Divinas Lyric Pop en el Teatro Gran Coliseo a las 18.00 horas (10 euros). Durante estos días y hasta el 15 de diciembre, además, la plaza Félix Azpilicueta acoge la exposición 'Naturaleza de La Rioja'.