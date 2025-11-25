LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un grupo de familiares y amigos posan junto a su hoguera en Los Marchos de Fuenmayor de 2022. D.M.A.

Fuenmayor encenderá Los Marchos el 7 de diciembre

El programa de la tradicional fiesta, que conmemora la leyenda que cuenta el engaño al ejército galo en la guerra de la Independencia, se extenderá durante cuatro días con música, gastronomía y talleres infantiles

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

Fuenmayor volverá a celebrar la fiesta de Los Marchos en el fin semana de la Inmaculada, con música, gastronomía y las tradicionales hogueras. Los ... Marchos es una de las fiestas más emblemáticas del municipio, que cada año reúne a vecinos y visitantes alrededor del fuego pero también gracias a un programa de actividades para todas las edades. A lo largo de cuatro días, del 5 al 8 de diciembre, Fuenmayor ofrecerá conciertos, talleres infantiles, propuestas enogastronómicas y actividades familiares, aunque el momento más esperado será el domingo 7 de diciembre, cuando la localidad se ilumine con más de un centenar de hogueras encendidas simultáneamente por sus vecinos.

