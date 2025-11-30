LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Suelta de farolillos en Fuenmayor, en una edición anterior. D.M.A.

Fuenmayor celebrará el 19 de diciembre la tercera suelta de farolillos

El campo de fútbol acogerá este singular evento, al estilo de la célebre fiesta de Bayona (Francia), a las 22.00 horas

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:44

Comenta

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha anunciado una tercera edición de la suelta de farolillos, que en esta ocasión se celebrará el viernes 19 de ... diciembre. «Tras el éxito de pasadas ediciones, se repite para iluminar el cielo días antes de la Navidad en un mágico espectáculo prenavideño», expone el equipo de Gobierno en una nota de prensa. Este año cambia de nuevo la ubicación, porque se celebrará en el campo de fútbol, aunque la hora se mantiene, las 22.00 horas. Primero se ubicó en el centro de la localidad, junto al CEIP Cervantes, y después en las afueras, junto al IES Tomás y Valiente. La primera edición de esta singular suelta al modo de la célebre fiesta de Bayona (Francia) se celebró en Fuenmayor en 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  2. 2 La Primitiva deja en San Asensio un premio de 114.000 euros
  3. 3

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  4. 4

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  5. 5

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  6. 6

    Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria
  7. 7 Un camión parte un árbol en el paseo de las Cien Tiendas
  8. 8

    Diseño riojano que pisa fuerte
  9. 9 Nuevo reventón de tubería e inundación en la avenida de la Paz
  10. 10

    El VIH frena su incidencia en La Rioja pero preocupa que cada vez se diagnostica en fases más avanzadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fuenmayor celebrará el 19 de diciembre la tercera suelta de farolillos

Fuenmayor celebrará el 19 de diciembre la tercera suelta de farolillos