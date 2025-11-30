Fuenmayor celebrará el 19 de diciembre la tercera suelta de farolillos El campo de fútbol acogerá este singular evento, al estilo de la célebre fiesta de Bayona (Francia), a las 22.00 horas

Diego Marín A. Logroño Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha anunciado una tercera edición de la suelta de farolillos, que en esta ocasión se celebrará el viernes 19 de ... diciembre. «Tras el éxito de pasadas ediciones, se repite para iluminar el cielo días antes de la Navidad en un mágico espectáculo prenavideño», expone el equipo de Gobierno en una nota de prensa. Este año cambia de nuevo la ubicación, porque se celebrará en el campo de fútbol, aunque la hora se mantiene, las 22.00 horas. Primero se ubicó en el centro de la localidad, junto al CEIP Cervantes, y después en las afueras, junto al IES Tomás y Valiente. La primera edición de esta singular suelta al modo de la célebre fiesta de Bayona (Francia) se celebró en Fuenmayor en 2023.

«Los farolillos son 100% biodegradables, hechos de papel de arroz ignífugo y caña de bambú, con lo que no daña el medio ambiente», informa el equipo de Gobierno, que organiza esta actividad junto a la Asociación de Jóvenes 'Los de Fuchu'. También se advierte de que los farolillos son de uso exclusivo para el citado día, por lo que queda prohibido utilizarlos en otro lugar y fecha. En los próximos días, el Ayuntamientoinformará de los puntos de venta de los farolillos y otros detalles del evento. «El año pasado este evento reunió a miles de personas que iluminaron el cielo de Fuenmayor con más de 2.000 farolillos con deseos, una noche mágica para iniciar las fechas navideñas», recuerda el equipo de Gobierno, que invita a todo el mundo a participar en este acto nocturno.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Navidad

Fuenmayor