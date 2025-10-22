LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Finaliza la mejora de la LR-286 entre Enciso y Cornago

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:50

Comenta

El Gobierno de La Rioja ha dado por culminadas las obras de refuerzo del firme de la carretera autonómica LR-286 entre las localidades de Enciso y Cornago. En manos de la empresa adjudicataria Ismael Andrés, los trabajos han supuesto una inversión de 4.776.570,72 euros en los 19,2 kilómetros del tramo que se extiende desde la intersección con la LR-115 en Enciso hasta el enlace con la LR-283 en Cornago con el objetivo de mejorar la seguridad vial en esta conexión entre los valles del Cidacos y del Linares.

