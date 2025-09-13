Intensa jornada de fiestas en Fuenmayor La localidad ha acogido este sábado, entre otros actos, una nueva edición de pintadas con tiza en el suelo

Juan Carlos Pulgar Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:39

Tras la intensa jornada del viernes, con actos para todos los públicos, este sábado vivimos el día de La Cruz que da nombre a las fiestas de Fuenmayor con actos que han comenzado a las ocho de la mañana con una suelta popular de vaquillas.

En la programación para este sábado, se incluían mariachis, concierto de versiones y DJ, que se extiende hasta la tradicional vuelta al pueblo del día de la víspera con la charanga, ya que a las 07.30 horas ha llevado a trasnochadores y madrugadores a la plaza de toros.

Durante este día hemos podido disfrutar además de una nueva edición de pintadas con tiza en el suelo, uno de los actos más veteranos del programa, organizado por el incansable Antonio Sierra «turuta» y que se completa con un DJ de animación y un almuerzo popular para los participantes. Juegos infantiles, la final del Torneo de Pelota o el torneo de fútbol vaca fueron otros alicientes de la jornada.

Para este domingo, día grande de estas fiestas, además de las vaquillas mañaneras tenemos recorrido de caza, la misa en la ermita del Cristo, con posterior procesión hasta la iglesia y adoración del «lignum crucis», la reliquia que da origen a nuestras fiestas, jotas, degustaciones, orquestas, Grand Prix taurino en la plaza de toros.

La noche finalizará con discoteca móvil para dar entrada, mañana lunes, al último día de estas fiestas que se cierran con la jira popular en el privilegiado entorno del Paseo, con rancho preparado por los voluntarios de las asociaciones para todo el pueblo.