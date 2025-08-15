LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un instante de las fiestas del año pasado en Navajún. S.S.J. /Amigos de Navajún
Navajún

Hoy comienzan las fiestas de Navajún con varios torneos y, como novedad, noche de disfraces

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:46

El programa de las fiestas de Navajún comienza este viernes con juegos para niños y adultos a las 11.00 horas. A las 12.00 tendrá lugar un concurso de tortillas y después, un torneo de billar. Seguirá una degustación de migas a las 19.00, torneo de ping-pong a las 20.00 y concurso de disfraces a las 22.00.

El sábado se ha programado un torneo de mus a las 12.00, comida de calderetes, guiñote a las 16.30, asamblea de la Asociación Amigos de Navajún a las 18.00, brisca a las 19.00 y noche de charanga.

El domingo, la misa a las 12.30 dará paso a la procesión de la Virgen de Atisca y subasta de sus andas. Se entregarán los premios y habrá sorteo de una cesta. Un bingo a las 18.00 pondrá fin al programa.

Estos días también se puede disfrutar de una exposición fotográfica al aire libre por las calles de Navajún.

