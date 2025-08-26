Las fiestas de Aldeanueva de Ebro, dedicadas hoy al Club Taurino, ofrecen vacas, magia, novillada y música
Martes, 26 de agosto 2025, 08:23
Después del día de quintos celebrado ayer en las fiestas de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro con vacas, comida popular, novillada y actuaciones musicales, ... hoy, cuarto día festivo, la jornada está dedicada al Club Taurino Enotoro. Este colectivo ofrecerá una pringada de tostada con ajo, aceite y vino, en colaboración con el Ayuntamiento, en la plaza de toros, a las 11.00. Media hora después está previsto el desencajonamiento de reses bravas y a las 12.30 el tercer encierro, con astados de la ganadería Eulogio Mateo de Cárcar.
El programa continuará con una comida de hermandad del Club Taurino y, a las 18.00, continuará la XXIII Feria de novilladas sin picadores con Javier de Pedro y Alejandro Chavari que lidiarán cuatro novillos de la ganadería El Pincha. Al terminar está prevista una suelta de vaquillas para los aficionados.
La Plaza Europa acogerá un espectáculo de magia infantil de Asier Cortés, a las 20.00; y el Museo del Vino una degustación de bodegas de la localidad, a las 20.30 horas, en el exterior.
Los toros de agua saldrán desde el ruedo aldeano a las 21.00 y la música de hoy correrá a cargo de la orquesta Meteoro 2.0 que actuará en la Plaza de España a las 20.30 y a las 00.00. Además la charanga Strapalucio animará las calles con un recorrido a partir de las 02.30.
