Aldeanueva de Ebro

Las fiestas de Aldeanueva de Ebro, dedicadas hoy al Club Taurino, ofrecen vacas, magia, novillada y música

Martes, 26 de agosto 2025, 08:23

Después del día de quintos celebrado ayer en las fiestas de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro con vacas, comida popular, novillada y actuaciones musicales, ... hoy, cuarto día festivo, la jornada está dedicada al Club Taurino Enotoro. Este colectivo ofrecerá una pringada de tostada con ajo, aceite y vino, en colaboración con el Ayuntamiento, en la plaza de toros, a las 11.00. Media hora después está previsto el desencajonamiento de reses bravas y a las 12.30 el tercer encierro, con astados de la ganadería Eulogio Mateo de Cárcar.

