Fiestas en Albelda y otras noticias breves de los pueblos riojanos

Albelda de Iregua inició ayer las fiestas de verano con el tradicional lanzamiento del cohete y la lluvia de caramelos desde el balcón del ... Ayuntamiento. El alcalde, Sergio Ochagavía, fue el encargado de ofrecer el pregón, en el que reconoció el trabajo de las mujeres del pueblo que han adornado las calles y deseó una buena cosecha a los agricultores. La jornada se completó con una salve a la Virgen de Bueyo, luminarias, reparto de bizcochos y chocolate, actuación del Dúo Estallido y disco móvil en la plaza Mayor. El programa festivo se alargará hasta el próximo domingo 31 de agosto.

Arnedo El polideportivo acoge este sábado el quinto Torneo de Ajedrez

El polideportivo municipal acoge en la jornada de este sábado la quinta edición del Torneo de Ajedrez 'Cien Pilares', organizado con la colaboración del Ayuntamiento por el Club Ajedrez Alfaro, al que pertenece la Escuela de Ajedrez de Arnedo.

Tras la buena aceptación de las anteriores ediciones, se celebrará desde las 10.00 de la mañana y continuará por la tarde, tras un almuerzo para todos los jugadores. Además de ser válido para el Circuito Riojano de la Amistad, el torneo tendrá por aliciente sorteos y obsequios.

Arnedo El FlipArnedo llena esta tarde de juegos el centro de la ciudad

La última tarde de cada agosto es desde hace dos décadas para jugar en las calles de la ciudad del calzado. Como guiño a la ciudad francesa hermanada de Parthenay, tomando el nombre de su evento, el Ayuntamiento celebra esta tarde una nueva edición del FlipArnedo, el festival de juegos gigantes, tradicionales y de mesa recomendado para todas las edades.

Los juegos invitarán a toda la familia desde las 18.00 horas, poniendo el colofón la obra de teatro de calle 'To be or not to be!' a las 20.30.

Quel Suspendido el día de la familia de mañana

El Ayuntamiento de Quel ha comunicado que todas las actividades previstas para mañana sábado dentro del programa del día de la familia en la alameda del Barrio de las Bodegas, junto al Cidacos, se han suspendido. El motivo no es otro que la falta de inscripciones. Finalizado el plazo no se ha llegado a las sesenta personas, que era la cantidad mínima exigida por la empresa encargada de preparar la comida popular. Los inscritos pueden solicitar la devolución del dinero en las oficinas municipales.

Rioja Baja | Zarzosa La Orden de Ermitas destina 113.430 euros a patrimonio en cuatro localidades

La Orden de Ermitas ha destinado 113.430,61 euros a trabajos de recuperación del patrimonio histórico artístico de La Rioja Baja, en concreto proyectos solicitados por los ayuntamientos de Zarzosa, Herce, Cornago y Grávalos.

Desde la apuesta de esa Orden, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, visitó ayer junto a representantes municipales estos enclaves, comenzando por la restauración de las bóvedas y de la espadaña de la antigua iglesia de Nuestra Señora del Villar en Zarzosa por 39.266,81 euros, 28.680,48 aportados por la Comunidad, que permitirá su adecuación como centro cultural para la localidad del Cidacos. También ha reparado la linterna y retejado la cubierta de la ermita de Nuestra Señora de las Canalejas, afectada por las humedades.

La ermita de El Salvador de Herce ha visto nivelar sus muros y ha sustituido su puerta de chapa por una de acero corten por 47.352,81 euros, 32.398,79 de la Orden.

La restauración de un lienzo de la Piedad es la actuación de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Cornago por 32.208,28 euros, 23.106,22 regionales, mientras que la ermita del Humilladero de Grávalos ha visto restaurar su cubierta por 31.483,32, 21.764,42 aportados por la Comunidad.

Ojacastro Hoy comienzan las fiestas de Gracias de Ojacastro con el disparo del cohete

Las fiestas de Gracias de Ojacastro arrancaron ayer con el concurso de zurracapote, el de lanzamiento de gavilla y el levantamiento de porrón, además de una degustación de pinchos en el Bar de 'Jose'. Pero oficialmente las fiestas comienzan hoy, con el pregón desde el balcón del Ayuntamiento a las 19.00 horas, con el habitual reparto de rosquillas y el pasacalles con los cabezudos y la charanga 'Los Pelaires'.

Antes, en el entorno de la Iglesia se celebrará el tradicional concurso de calderetas, con una quincena de cuadrillas.