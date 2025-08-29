LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

ALBERTO RAMOS

Fiestas en Albelda y otras noticias breves de los pueblos riojanos

Diego Marín, Sanda Sáinz, Ernesto Pascual, MAría Caro

Logroño

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:27

  1. Albelda

    Albelda de Iregua inicia las fiestas de verano

Albelda de Iregua inició ayer las fiestas de verano con el tradicional lanzamiento del cohete y la lluvia de caramelos desde el balcón del ... Ayuntamiento. El alcalde, Sergio Ochagavía, fue el encargado de ofrecer el pregón, en el que reconoció el trabajo de las mujeres del pueblo que han adornado las calles y deseó una buena cosecha a los agricultores. La jornada se completó con una salve a la Virgen de Bueyo, luminarias, reparto de bizcochos y chocolate, actuación del Dúo Estallido y disco móvil en la plaza Mayor. El programa festivo se alargará hasta el próximo domingo 31 de agosto.

