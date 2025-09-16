La Fiesta de la Trashumancia revivirá la tradición pastoril de Cameros el 4 de octubre

La XIX Fiesta de la Trashumancia de la Venta de Piqueras se celebrará el sábado 4 de octubre y pondrá el foco en la preparación ... del viaje con un mercado artesano, paseos teatralizados, talleres, actividades gastronómicas y un concierto.

Medio Ambiente organiza un servicio de autobús gratuito con dos rutas por los valles del Iregua y el Leza, amenizado por personajes de la época trashumante. La Venta de Piqueras recordará la cultura pastoril que forma parte de la historia y el paisaje de La Rioja.

La edición de este año pondrá el foco en los preparativos para un viaje tan largo

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, presentó ayer una nueva edición de esta fiesta con la que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y la Hermandad de las Trece Villas buscan rememorar la tradición de la actividad pastoril que ha marcado la vida en Cameros y en buena parte de la sierra riojana. «La cita adquiere este año una relevancia especial, ya que el Gobierno de La Rioja ha iniciado los trámites para declarar la Trashumancia en La Rioja como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial», destacó Ignacio Sáenz de Urturi. Este año, como novedad, la fiesta ha querido poner el foco en los preparativos antes del comienzo del viaje para lo que se han diseñado actividades como la elaboración de ungüentos, zurrones, a calcular el peso del queso y lana, en un ambiente lúdico festivo, feriante y de transmisión de conocimiento.

Más plazas de autobús

Se pondrá a disposición del público un servicio de autobús gratuito a través de dos rutas. Una partirá a las 9.10 horas desde la plaza del Ayuntamiento de Villamediana y recogerá a viajeros en Ribafrecha, Soto, Terroba, San Román, Jalón, Cabezón y Laguna. La segunda ruta saldrá a las 9.30 horas desde el monumento al Labrador en Logroño y hará paradas en Viguera, Nestares, Torrecilla, Pinillos, Pradillo, Villanueva, Villoslada, Lumbreras y San Andrés.

Ambos autobuses ofrecerán dos opciones para regresar sobre las 16.15 horas y las 19.00 horas, cuando concluyan todos los actos programados. Las plazas se tienen que reservar a través de la web https://pasea.larioja.org/.

Las ovejas, las grandes protagonistas, forman parte del rebaño municipal de Brieva y quien lo desee podrá participar en la conducción del centenar de cabezas.