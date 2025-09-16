LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Niños y mayores conducen un rebaño de ovejas en una edición anterior. LR
Trece Villas

La Fiesta de la Trashumancia revivirá la tradición pastoril de Cameros el 4 de octubre

La Venta de Piqueras albergará la nueva edición de esta fiesta que evoca el transporte del ganado lanar desde La Rioja a Extremadura

La Rioja

logroño.

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:00

La XIX Fiesta de la Trashumancia de la Venta de Piqueras se celebrará el sábado 4 de octubre y pondrá el foco en la preparación ... del viaje con un mercado artesano, paseos teatralizados, talleres, actividades gastronómicas y un concierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  4. 4

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  5. 5 Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana
  6. 6 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII
  7. 7 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy
  8. 8

    Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas
  9. 9

    La suma de cervezas y rock
  10. 10 El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Fiesta de la Trashumancia revivirá la tradición pastoril de Cameros el 4 de octubre

La Fiesta de la Trashumancia revivirá la tradición pastoril de Cameros el 4 de octubre