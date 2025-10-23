LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Feria de Productos de Calidad de La Rioja se traslada al frontón

El evento incluye catas, degustaciones, mercado, showcooking y otro actos el sábado y el domingo

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:38

Este sábado comienza la I Feria de Productos de Calidad de La Rioja que traslada el mercado al frontón de Rincón de Soto, a cubierto, en lugar de la Plaza Gallarza ante las previsiones de lluvia. El tren turístico también saldrá del frontón.

De 08.30 a 12.30 horas el cine Avenida acogerá el programa en directo 'No es un día cualquiera' de Radio Nacional con Pepa Fernández. A las 11.00 se iniciará un paseo guiado por los sotos del Ebro de unos 45 minutos, apto para todas las edades.

A las 12.00 se inaugurará la feria con puestos artesanos de miel, aguardientes, patés, mermeladas, plantas aromáticas, repostería, azafrán, vino, champiñón, entre otros productos. En el stand de 'Desafío de bandas' habrá mini hamburguesa de ternera de Ávila con pimiento IGP y zapatillas de pan sobado de La Rioja a las 12.30 y la alumna de la Escuela de Hostelería de Santo Domingo, Juncal Escalada Pejenaute, ofrecerá un showcooking y degustación de coliflor IGP en tempura con crema de queso camerano DOP y nueces garrapiñadas.

A las 13.30 está prevista una cata de aceite DOP La Rioja en el Centro Cultural Antonio García, previa reserva en el stand del Ayuntamiento y en el puesto de 'Desafío de bandas' repartirán rissoto de queso camerano y pera Dop y patatas con chorizo riojano IGP. Todas las degustaciones del evento tendrán un precio simbólico de 1 euro para la AECC.

A las 17.00 Asochamp hará otra de champiñón y un taller de autocultivo y a las 17.30 la Asociación 'Cocinar a ciegas' preparará pinchos.

La nutricionista Soraya Cabezón impartirá una charla en el centro cultural a las 18.00 y 'Virgen del Cisne' organizará una cata de aguardiente. En la feria continuarán las degustaciones con la IGP coliflor de Calahorra y, a las 18.30, el chef Nacho López Díaz Aldagarán (Restaurante Casa Javi) protagonizará un showcooking en el stand de 'Miel del pueblo' con paté de cordero, compota de pera DOP, pistacho e hidromiel.

El cantautor Daniel Subero actuará a las 20.00 y seguirá una ronda por los bares y, por la noche, el cocinado de cerdo asado que se comerá en la segunda jornada, el domingo.

