LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Vino en la calle' en Rincón de Olivedo. ARCHIVO SANDA

Rincón de Olivedo ofrece cuatro días para divertirse y saborear

La cuarta Feria Gastro Enológica y Tradicional incluye tostadas, vino, pinchos, marcha contra el cáncer, matanza y música

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:26

Comenta

Hoy comienza la cuarta Feria Gastro Enológica y Tradicional del Alhama-Linares en Rincón de Olivedo con degustación de tostadas de ajo y vino en ... las carpas de la plaza San Pedro Mártir, a las 19.00 horas, por 1,5 euros. A las 20.00 se iluminará el árbol de Navidad y a las 20.30 tendrá lugar una cata maridaje en el salón de usos múltiples por 20 euros con cinco vinos de Bodegas Ilurce (tres tintos, un rosado y un blanco) y cinco chocolates Peñaquel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado un cadáver ahorcado en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  3. 3 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  4. 4 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  5. 5 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  6. 6 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  7. 7

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10

    La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rincón de Olivedo ofrece cuatro días para divertirse y saborear

Rincón de Olivedo ofrece cuatro días para divertirse y saborear