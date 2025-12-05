Rincón de Olivedo ofrece cuatro días para divertirse y saborear

Hoy comienza la cuarta Feria Gastro Enológica y Tradicional del Alhama-Linares en Rincón de Olivedo con degustación de tostadas de ajo y vino en ... las carpas de la plaza San Pedro Mártir, a las 19.00 horas, por 1,5 euros. A las 20.00 se iluminará el árbol de Navidad y a las 20.30 tendrá lugar una cata maridaje en el salón de usos múltiples por 20 euros con cinco vinos de Bodegas Ilurce (tres tintos, un rosado y un blanco) y cinco chocolates Peñaquel.

Mañana continúa el programa con la tercera marcha solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer de La Rioja, a las 10.30 desde la plaza. Habrá avituallamiento a mitad del camino y chocolatada al final. A las 18.00 se celebrará la feria enogastronómica 'Vino en la calle', con cinco vinos, tres pinchos, copa grabada y cuelgacopas por 15 euros. Dj Lozano amenizará la tarde en las carpas.

El domingo será el día de la matanza. Desde las 11.00 se llevará a cabo el concurso 'adivina el peso del queso' con intentos por 2 euros. Todo el día cuatro bares ofrecerán pinchos relacionados con la matanza. Los tiques cuestan 12 euros e incluyen el sorteo de lotes del cerdo. A las 11.00, en las carpas, Carnicería Trini despiezará un gorrín, a las 16.00 está anunciado un concurso de postres de invierno con un jamón de premio, y a las 20.00 el sorteo de los lotes del cochino y se sabrá el ganador del concurso del queso.

El lunes a las 13.00 la iglesia tendrá la misa de la Inmaculada y a las 17.30 un concierto de Navidad con el coro Griseras dirigido por Pedro Pablo Garijo.