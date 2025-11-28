Ezcaray saca adelante sus Cuentas para 2026 que ascienden a 5,2 millones
Las principales actuaciones que han recogido son la renovación integral de las calles Las Teñas y Las Fábricas
Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:38
El Pleno del Ayuntamiento de Ezcaray aprobó el pasado martes 18 el Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 5.211.667,20 euros. «Se ... trata de un presupuesto equilibrado y diseñado para impulsar la modernización del municipio durante el próximo ejercicio», han explicado desde el Consistorio.
También han destacado su «carácter inversor», destinando 1.920.321,06 euros —casi el 40% del total municipal— a actuaciones que «permitirán avanzar de manera decisiva» en la mejora de infraestructuras, servicios y equipamientos tanto en Ezcaray como en sus aldeas.
Las principales actuaciones que han recogido son la renovación integral de las calles Las Teñas y Las Fábricas, con un presupuesto de 1.550.000 euros, «una obra urbana de gran impacto para la movilidad y la accesibilidad»; el plan de inversiones en aldeas, con 152.900 euros destinados a actuaciones en Turza, Zaldierna, Posadas y Azárrulla, orientadas a reforzar servicios básicos; la adquisición de una nueva barredora municipal, que permitirá mejorar la capacidad de limpieza viaria; así como actuaciones en equipamientos públicos, entre las que destacan la obra de la biblioteca y el Centro de Día, «fundamentales para reforzar la atención social».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión