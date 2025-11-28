Ezcaray saca adelante sus Cuentas para 2026 que ascienden a 5,2 millones

El Pleno del Ayuntamiento de Ezcaray aprobó el pasado martes 18 el Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 5.211.667,20 euros. «Se ... trata de un presupuesto equilibrado y diseñado para impulsar la modernización del municipio durante el próximo ejercicio», han explicado desde el Consistorio.

También han destacado su «carácter inversor», destinando 1.920.321,06 euros —casi el 40% del total municipal— a actuaciones que «permitirán avanzar de manera decisiva» en la mejora de infraestructuras, servicios y equipamientos tanto en Ezcaray como en sus aldeas.

Las principales actuaciones que han recogido son la renovación integral de las calles Las Teñas y Las Fábricas, con un presupuesto de 1.550.000 euros, «una obra urbana de gran impacto para la movilidad y la accesibilidad»; el plan de inversiones en aldeas, con 152.900 euros destinados a actuaciones en Turza, Zaldierna, Posadas y Azárrulla, orientadas a reforzar servicios básicos; la adquisición de una nueva barredora municipal, que permitirá mejorar la capacidad de limpieza viaria; así como actuaciones en equipamientos públicos, entre las que destacan la obra de la biblioteca y el Centro de Día, «fundamentales para reforzar la atención social».