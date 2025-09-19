LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Plaza Conde de Torremúzquiz, en la turística villa de Ezcaray.

Ezcaray mejorará las condiciones de los trabajadores de limpieza

El Consistorio riojalteño ha firmado un contrato con CSIF con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año 2024

Laura Lezana

Laura Lezana

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:04

CSIF y el Ayuntamiento de Ezcaray han firmado un contrato para mejorar las condiciones de los trabajadores del servicio de limpieza «reconociendo y remunerando ... la penosidad de los empleados de esta localidad», como han explicado desde el sindicato.

