Ezcaray mejorará las condiciones de los trabajadores de limpieza

CSIF y el Ayuntamiento de Ezcaray han firmado un contrato para mejorar las condiciones de los trabajadores del servicio de limpieza «reconociendo y remunerando ... la penosidad de los empleados de esta localidad», como han explicado desde el sindicato.

Como han señalado, CSIF expuso al Consistorio riojalteño la situación del servicio de limpieza que «realizan su trabajo en entornos hostiles e insalubres debido a la constante exposición a productos químicos, potentes desinfectantes, detergentes, así como la manipulación de residuos potencialmente peligrosos, cortantes o contaminantes, como consecuencia de la labor de limpieza viaria que realizan». Además expusieron que «en su labor diaria adoptan posturas forzadas y están expuestos a temperaturas extremas de calor, frío y humedad y ello aumenta el riesgo de sufrir accidentes laborales por caídas en suelos mojados, escaleras, etc.».

Plus de penosidad

Por todo lo anterior, desde el sindicato expusieron la necesidad de incluir un plus de penosidad para los dos trabajadores del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Ezcaray, con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2024, fecha de entrada en vigor del Convenio Colectivo para el personal laboral del Consistorio.

De esta manera, el presidente de CSIF, Jesús Hernández, el delegado de personal del sindicato en el Consistorio y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, han firmado este acuerdo.

Por ello, concluyen en el comunicado que esta firma se convierta en correa de transmisión para el resto de ayuntamientos y «que sirva de ejemplo».