Representantes de Ezcaray, Gobierno riojano y Delegación. M. C.

Ezcaray estrena vía ferrata para todos los niveles de escalada

La ruta de San Torcuato completa las actividades de montaña de la villa, cuenta con 160 metros de recorrido y tres tramos de diferente dificultad

María Caro

María Caro

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:15

Ezcaray ha estrenado una vía ferrata en la ladera de la Peña San Torcuato, después de un trabajo de más de dos años.

Tiene ... un recorrido de aproximadamente 160 metros, con una duración estimada de una hora. Se divide en tres tramos de diferente dificultad (K3, K4 y K5) e incluye un puente tibetano de unos cinco metros, peldaños y sistemas de progresión, además de una línea de vida continua que garantiza la máxima seguridad de los usuarios. El recorrido parte desde la zona baja de la Vía Verde del Río Oja y discurre por un entorno natural de alto valor paisajístico. Para el acceso y el retorno se han acondicionado senderos, con señalización sobre la dificultad, los tiempos de recorrido y las normas de seguridad.

