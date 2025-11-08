Ezcaray estrena vía ferrata para todos los niveles de escalada

Ezcaray ha estrenado una vía ferrata en la ladera de la Peña San Torcuato, después de un trabajo de más de dos años.

Tiene ... un recorrido de aproximadamente 160 metros, con una duración estimada de una hora. Se divide en tres tramos de diferente dificultad (K3, K4 y K5) e incluye un puente tibetano de unos cinco metros, peldaños y sistemas de progresión, además de una línea de vida continua que garantiza la máxima seguridad de los usuarios. El recorrido parte desde la zona baja de la Vía Verde del Río Oja y discurre por un entorno natural de alto valor paisajístico. Para el acceso y el retorno se han acondicionado senderos, con señalización sobre la dificultad, los tiempos de recorrido y las normas de seguridad.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto a la delegada de Gobierno, Beatriz Arraiz Nalda, y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, inauguraron esta nueva instalación, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Ezcaray, impulsado por el Gobierno de España, el Gobierno de La Rioja y el propio Ayuntamiento de Ezcaray, que ha contado con una inversión de 2.750.000 euros.

Alfredo García, técnico de escalada y alpinista, les asesoró durante todo el proceso y movió el anteproyecto. «También hemos estado en contacto con agentes del Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, que son los que tendrán que actuar ante un posible rescate, y hemos respetado otros usos de la zona como otras vías de escalada».

Según explicaba García, inicialmente pensaron que la vía fuese más fácil. «Pero una cosa es lo que se plantea en un proyecto y otra es la realidad, y hemos tenido que cambiar un poco los itinerarios a las zonas de rocas que estén más consolidadas. Al final, ha quedado una primera parte nivel K3, nivel intermedio, para una persona algo iniciada. El K4 y el K5 son para una dificultad, no extrema, pero para ser una vía ferrata es durilla», valoraba el escalador.

Durante el acto, el consejero Pérez Pastor destacó que «esta nueva vía ferrata es un ejemplo de cómo los proyectos de sostenibilidad turística permiten crear recursos que generan valor, atraen visitantes y respetan el entorno natural».

Por su parte, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, valoró la importante inversión que el Ejecutivo central está realizando en Ezcaray, con más de «un millón de euros que permite consolidar al municipio como un referente turístico tanto en verano como en invierno».

Una obra que mejora la oferta de deportes de montaña con una infraestructura que no tenía la villa «y nos permite abrir otras opciones para los amantes de este deporte», señaló el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa.

Respecto a los nidos de rapaces que se encuentran en la zona, más cercanos a Ojacastro, Bengoa recordó que los técnicos de Medio Natural marcaron una línea de margen. «Y nosotros, para no tener problemas, nos hemos separado 100 metros más».