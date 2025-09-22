LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La 'bibliocabina', adaptada para albergar su nuevo uso. LR
Ezcaray

Ezcaray ya cuenta con una 'bibliocabina' para intercambio público de libros

La instalación, junto al parque de la iglesia Santa María, invita a la lectura con libros de estilos y temáticas diversos

María Caro

María Caro

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:04

La localidad riojalteña de Ezcaray ya cuenta desde este verano con una 'bibliocabina', la adaptación de este elemento 'vintage' a la cultura.

En una ... céntrica y bonita ubicación, ya que está situada junto a la iglesia Santa María la Mayor, en la calle Padre José García, frente al restaurante Echaurren, el que lo desee puede acudir allí a tomar prestado un libro, que puede leer en casa o en los bancos de la pintoresca plaza junto a la iglesia fortaleza de origen románico, cuyos inicios se fechan en el siglo XII.

