Ezcaray ya cuenta con una 'bibliocabina' para intercambio público de libros

María Caro Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:04 Comenta Compartir

La localidad riojalteña de Ezcaray ya cuenta desde este verano con una 'bibliocabina', la adaptación de este elemento 'vintage' a la cultura.

En una ... céntrica y bonita ubicación, ya que está situada junto a la iglesia Santa María la Mayor, en la calle Padre José García, frente al restaurante Echaurren, el que lo desee puede acudir allí a tomar prestado un libro, que puede leer en casa o en los bancos de la pintoresca plaza junto a la iglesia fortaleza de origen románico, cuyos inicios se fechan en el siglo XII.

Además, se invita a dejar otro ejemplar cuando se tome uno con el fin de ampliar la oferta disponible. También la Editorial Buscarini, nacida en homenaje al escritor ezcarayense, ha contribuido a esta iniciativa aportando unos ejemplares de su catálogo. Se invita a los usuarios a dejar otro libro al coger algún ejemplar, con el fin de ampliar la oferta disponible Mejoras en el firme Por otro lado, esta semana se llevaron a cabo trabajos de parcheo en diferentes calles del municipio: Eliseo Cadarso, travesía de las Monjas, travesía de Soleta, Lamberto Felipe, Tenorio y Camino del Molino «para mejorar la seguridad de vecinos y visitantes», destacó el Consistorio.

Temas

Libros

Ezcaray