Exposición al aire libre de fotos sobre 'Escenas de Navajún'

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:52

La segunda exposición al aire libre 'Escenas de Navajún' se inauguró el 12 de agosto e incluyó un taller. Estará instalada en las calles del pueblo hasta el 12 de octubre. Consta de 35 imágenes tomadas por Paco Aranda. La muestra está organizada por Belén Fulgencio y cuenta con financiación del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Navajún.

