Santo Domingo y Grañón, unidos para recordar su historia

Lo que antaño fue una disputa entre Santo Domingo y Grañón, hoy en día en motivo de unión y hermandad. Así lo ... demostraron ayer las dos localidades en el XXVIII homenaje celebrado en la 'Cruz de los valientes', donde se recuerda la lucha cuerpo a cuerpo que realizó un vecino de cada municipio, en representación de él, para hacerse con la propiedad de una dehesa. Fue finalmente Martín García, de Grañón, quien salió victorioso y se dice que lo consiguió gracias a haberse alimentado de caparrones, motivo por el que tras el acto de homenaje se celebra una degustación de ese plato en la que se incluye vino, agua y pan.

Se trata de una tradición que organizan de manera conjunta la Asociación Cultural Ayuela y la Asociación Amigos de la Ermita de Carrasquedo, de Santo Domingo y Grañón respectivamente, y cada año es una localidad la que acoge la degustación, en esta edición los encargados han sido los vecinos grañoneros.

Así, cerca de un centenar de participantes han acudido a la cruz donde se ha colocado una corona de flores y donde Juanjo Navarro y Ángel Urbina, de la asociación organizadora, han procedido a la lectura del manifiesto. En él, han recordado las adversidades a las que se ha enfrentado este monumento a lo largo de los años como la fuerte ráfaga de viento que la arrancó de cuajo en el año 2004. La actual, de hierro, fue obra del herrero Antonio Castro y se levantó pocos meses después.

Se trata de una leyenda que tiene muchas variantes distintas pero ya se registra en escritos del siglo XVII, hace 400 años

Esta leyenda, aunque tiene muchas variantes, ya se registra en escritos del siglo XVII, y desde que en diciembre de 1998 ambas asociaciones comparten el acto, hoy en día se ha convertido en un acto con el que recordar su historia y dejar atrás lo que anteriormente fue motivo de disputa.