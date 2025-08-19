LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cerca de un centenar de participantes acudieron ayer al homenaje a 'los valientes'. L. LEZANA

Santo Domingo y Grañón, unidos para recordar su historia

Ambas localidades celebraron la 'exaltación a los valientes' con una caparronada para concluir la jornada

Laura Lezana

Laura Lezana

Martes, 19 de agosto 2025, 08:25

Lo que antaño fue una disputa entre Santo Domingo y Grañón, hoy en día en motivo de unión y hermandad. Así lo ... demostraron ayer las dos localidades en el XXVIII homenaje celebrado en la 'Cruz de los valientes', donde se recuerda la lucha cuerpo a cuerpo que realizó un vecino de cada municipio, en representación de él, para hacerse con la propiedad de una dehesa. Fue finalmente Martín García, de Grañón, quien salió victorioso y se dice que lo consiguió gracias a haberse alimentado de caparrones, motivo por el que tras el acto de homenaje se celebra una degustación de ese plato en la que se incluye vino, agua y pan.

