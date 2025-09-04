LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Encierros, nuevas vidrieras y música por la Virgen de los Remedios de Aldeanueva de Ebro

Las fiestas se celebran el domingo 7 y el lunes 8 de septiembre

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:22

Las fiestas de la Virgen de los Remedios de Aldeanueva de Ebro ofrecen el domingo día 7 hinchables infantiles en la plaza Europa, de 12. ... 00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, organizados por la Ampa. A las 18.00 el club taurino Enotoro repartirá chocolate en la Plaza de toros en colaboración con el Ayuntamiento, durante el desencajonamiento de reses bravas de la ganadería Santos Zapatería de Valtierra. A las 19.00 tendrá lugar un encierro.

