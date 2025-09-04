Encierros, nuevas vidrieras y música por la Virgen de los Remedios de Aldeanueva de Ebro

Las fiestas de la Virgen de los Remedios de Aldeanueva de Ebro ofrecen el domingo día 7 hinchables infantiles en la plaza Europa, de 12. ... 00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, organizados por la Ampa. A las 18.00 el club taurino Enotoro repartirá chocolate en la Plaza de toros en colaboración con el Ayuntamiento, durante el desencajonamiento de reses bravas de la ganadería Santos Zapatería de Valtierra. A las 19.00 tendrá lugar un encierro.

El programa continuará el lunes 8 con la inauguración de las nuevas vidrieras realizadas por la artista multidisciplinar Mapi Gutiérrez para la parroquia donde a las 12.00 está prevista una misa y después la procesión con la Virgen de los Remedios hasta su ermita.

Aproximadamente a las 13.00 habrá un aperitivo popular en la sala Entreviñas, patrocinado por la Asociación Aldeana de la Tercera Edad en colaboración con el Consistorio. El desencajonamiento de astados de la ganadería Bretos de Villafranca a las 18.00 dará paso al encierro a las 19.00. Para finalizar actuará el grupo Stylo Music, a las 20.30, en la Plaza de España.