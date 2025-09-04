Encierros, nuevas vidrieras y música por la Virgen de los Remedios de Aldeanueva de Ebro
Las fiestas se celebran el domingo 7 y el lunes 8 de septiembre
Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:22
Las fiestas de la Virgen de los Remedios de Aldeanueva de Ebro ofrecen el domingo día 7 hinchables infantiles en la plaza Europa, de 12. ... 00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, organizados por la Ampa. A las 18.00 el club taurino Enotoro repartirá chocolate en la Plaza de toros en colaboración con el Ayuntamiento, durante el desencajonamiento de reses bravas de la ganadería Santos Zapatería de Valtierra. A las 19.00 tendrá lugar un encierro.
El programa continuará el lunes 8 con la inauguración de las nuevas vidrieras realizadas por la artista multidisciplinar Mapi Gutiérrez para la parroquia donde a las 12.00 está prevista una misa y después la procesión con la Virgen de los Remedios hasta su ermita.
Aproximadamente a las 13.00 habrá un aperitivo popular en la sala Entreviñas, patrocinado por la Asociación Aldeana de la Tercera Edad en colaboración con el Consistorio. El desencajonamiento de astados de la ganadería Bretos de Villafranca a las 18.00 dará paso al encierro a las 19.00. Para finalizar actuará el grupo Stylo Music, a las 20.30, en la Plaza de España.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.