Elciego

Elciego descorcha sus primeros vinos de la vendimia este sábado en el Día de Gracias

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:57

Habrá mucho por lo que festejar este fin de semana en Elciego. Sobre todo, por lo que brindar. Y es que la localidad riojanoalavesa descorchará sus primeros vinos jóvenes de la vendimia de este 2025 con un sinfín de actividades celebrando además el Día de Gracias este sábado.

El día comenzará con las dianas resonando por las calles a cargo de la agrupación musical Santa Cecilia. Tras realizar el traslado de la Virgen de la Plaza desde la Ermita a la Iglesia de San Andrés, dará comienzo la presentación de los vinos jóvenes cosecha 2025 en la plaza Mayor a partir de las 13.30 horas. Simultáneamente habrá una degustación de champiñones que permitirá abrir boca antes de la comida popular prevista a las 15.00 horas. Por la tarde, habrá música, toro de fuego, sorteo popular y exaltación del mejillón.

