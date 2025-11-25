Ecologistas en Acción presenta alegaciones contra la creación de la planta de biometano de Hervías La asociación ha pedido que se desestimen los proyectos de Axpo Biomasa ES2 y Biogás P. G., que están en trámites para instalar en la localidad

Laura Lezana Martes, 25 de noviembre 2025, 10:25

Ecologistas en Acción se ha sumado a las peticiones de los vecinos de Hervías y ha presentado alegaciones contra las dos plantas de biometano que están en tramites para instalar en la localidad.

Desde la asociación han pedido que se desestimen los dos proyectos propuestos por Axpo Biomasa ES2 y Biogás P. G. y han reclamado al Gobierno regional un plan de control de plantas de biogás en la región que «limite su crecimiento caótico y desordenado, evite la instalación en las cercanías de entornos urbanos y elimine los riesgos asociados a estas plantas».

Entre los motivos que señalan están los riesgos ambientales de contaminación de los suelos, a la atmosfera y gran impacto paisajístico; el riesgo de fugas de biometano y posible contaminación de agua de boca; la ausencia de información pública y participación ciudadana. Por todo ello han reclamado una moratoria de estas instalaciones.

