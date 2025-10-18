Los drones demuestran ser una herramienta más para salvas vidas en Drone Future

Los drones han volado este sábado a todas horas en el área de exhibiciones de Viña Ijalba, situada entre Briones y San Vicente de la ... Sonsierra, de la mano de profesionales y aficionados en el Drone Future.

Esta segunda jornada, a diferencia de la primera que estuvo destinada en su mayoría a las ponencias, ha habido más contacto con estas tecnologías. Los más de 400 asistentes han podido aprender en talleres como el de reparación de drones DJI, de la mano de Jonatan de Canarias Stock; el de hyperlapses con Tarsicio Sañudo de Post&Fly; o el de gestión de la información de los drones en situaciones de emergencias con Asemerpas. Además, también ha existido la opción de vuelo libre, de probar el Drone Soccer, el simulador VR o el Rally FPV.

Pero, sin duda, las experiencias más increíbles han llegado de la mano de los más experimentados que ofrecieron distintas demostraciones. Una de ellas fue la realizada con el dron Agras T25, un aparato agrario de 55 kilos destinado a pulverizar un producto ecológico utilizado como cortafuegos para los incendios.

Este domingo concluirá el evento con un amanecer en globo, formación práctica, un taller y una visita al Barrio de la Estación

Para ello han realizado una prueba de la mano de los bomberos y se han quemado de forma controlada dos fardos de paja. Con esos mismos materiales llegaron a la siguiente prueba con el dron para la extinción de incendios Cesur, el cual conectaron a una manguera del camión de los bomberos e hicieron una demostración de su utilidad en un incendio como el de un edificio.

Es un despegue rápido, en menos de tres minutos el dron puede llegar a los 100 metros de altura trabajando con agua, con espuma retardante puede llegar hasta 150, lo que le hace ser de gran utilidad para salvar vidas en un incendio.

En este mismo marco también se ha realizado un simulacro de rescate y búsqueda de personas de la mano de Asociación Málaga, así como la prueba de dron acuático Sweelpro SD4 y salvavidas de rescate por Canarias Stock.

Una de las actividades que no se ha podido llevar a cabo por la mañana por problemas técnicos fue la demostración de pilotaje de dron conectado por fibra óptica por Canarias Stock. Se trataba de la primera vez que se iba a realizar en España y sin usar la señal de radio frecuencia. Fue un mínimo inconveniente de la mañana en la que el buen tiempo acompañó a la jornada de práctica y aprendizaje.

Por la noche, el evento se trasladará al parque de El Mazo, donde la empresa Umiles se encargará de dibujar en el cielo de Haro las figuras más originales con 300 drones, consiguiendo así el mayor espectáculo en el norte de España.

El domingo finalizará el evento con un día libre en el que los asistentes VIP podrán disfrutar de un amanecer en globo sobre los viñedos. Además, los inscritos participarán en vuelos guiados, formación práctica o un taller FPV para vuelo indoor. La jornada concluirá con una visita guiada al barrio de la Estación de la mano de Rafa Ocón, director del Drone Future.