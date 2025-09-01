LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Gómez de Segura, en una imagen de archivo. UR

Dimite el concejal de Cultura de Alberite, David Gómez de Segura

El edil había sustituido hace poco más de un año a Roberto Jadraque, quien también renunció al cargo a los doce meses de empezar a ejercer en el equipo de Gobierno del PP

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:42

El concejal del equipo de Gobierno de Alberite David Gómez de Segura ha presentado su renuncia al cargo después de poco más de un ... año en el mismo. En junio del año pasado David Gómez de Segura ingresó en la Corporación del Ayuntamiento de Alberite en sustitución de Roberto Jadraque Albelda, quien había presentado su baja, y asumió sus mismas áreas de gobierno: Cultura, Asociaciones y Dinamización Municipal; además de ser el tercer teniente de alcalde. Como curiosidad, cabe destacar que David Gómez de Segura, doctor en Química Bioinorgánica y Organometálica por la Universidad de La Rioja y técnico en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria de San Adrián (Navarra), es hijo del teniente de alcalde, Jacinto Gómez de Segura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con un destornillador en Calahorra
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    La Laurel ya no es lo que era
  4. 4

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  5. 5 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  6. 6

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  7. 7

    Otro momento tenso con la Gaita en Cervera
  8. 8 Ciclistas por la carretera, cambios de ropa en los coches... las estampas que deja La Vuelta
  9. 9

    El DUX Logroño desafía al Real Madrid
  10. 10

    La tragedia del Ebro que dio la vuelta al mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Dimite el concejal de Cultura de Alberite, David Gómez de Segura

Dimite el concejal de Cultura de Alberite, David Gómez de Segura