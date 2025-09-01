Dimite el concejal de Cultura de Alberite, David Gómez de Segura El edil había sustituido hace poco más de un año a Roberto Jadraque, quien también renunció al cargo a los doce meses de empezar a ejercer en el equipo de Gobierno del PP

Diego Marín A. Logroño Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

El concejal del equipo de Gobierno de Alberite David Gómez de Segura ha presentado su renuncia al cargo después de poco más de un ... año en el mismo. En junio del año pasado David Gómez de Segura ingresó en la Corporación del Ayuntamiento de Alberite en sustitución de Roberto Jadraque Albelda, quien había presentado su baja, y asumió sus mismas áreas de gobierno: Cultura, Asociaciones y Dinamización Municipal; además de ser el tercer teniente de alcalde. Como curiosidad, cabe destacar que David Gómez de Segura, doctor en Química Bioinorgánica y Organometálica por la Universidad de La Rioja y técnico en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria de San Adrián (Navarra), es hijo del teniente de alcalde, Jacinto Gómez de Segura.

El PP ostenta mayoría absoluta en Alberite pero esta es la segunda dimisión que sufre el equipo de Gobierno de la alcaldesa, Esperanza García, en apenas un año, las dos de la misma concejalía. En esta ocasión, la siguiente en la lista municipal del PP y que tiene la opción de sustituir a Gómez de Segura es Montserrat Inmaculada Muro López, quien ya ejerció de edil con el alcalde popular Juan Pablo Sicilia. Un pleno municipal extraordinario este miércoles, 3 de septiembre, hará efectiva la renuncia de David Gómez de Segura. Precisamente esta dimisión se produce en vísperas de las fiestas de la Virgen de la Antigua de Alberite, que arrancan este fin de semana.

